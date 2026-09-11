Paço do Frevo promove programação especial para celebrar o Dia Nacional do Frevo

Atividades gratuitas começam nesta sexta-feira (11) e seguem até segunda (14), com feira, oficinas, vivências de dança e música. No domingo (13), aconteceo o tradicional Arrastão do Frevo

Paço do Frevo promove mais uma edição do Arrastão do Frevo, no Recife Antigo (Foto: Hugo Muniz/Paço do Frevo)

Para comemorar o Dia Nacional do Frevo, celebrado em 14 de setembro, o Paço do Frevo, localizado na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, realiza uma programação especial que começa nesta sexta-feira (11) e segue até segunda-feira (14).

O ponto alto da programação acontece no domingo (13), com o Arrastão do Frevo. A partir das 17h, a Orquestra Malassombro abre a festa no palco em frente ao Paço. Depois, às 17h30, os blocos Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda saem da Avenida Rio Branco em cortejo pelas ruas do Bairro do Recife e se encontram em frente ao museu.

O Arrastão do Frevo acontece na rua, mas, de 11 a 14 de setembro, a visitação ao museu será gratuita.

A programação para celebrar o ritmo mais pernambucano, no entanto, começa nesta sexta-feira (11). Das 14h às 19h, acontece a Feira no Corre do Frevo, 5ª edição da feira de empreendedorismo carnavalesco feminino. No mesmo dia, haverá vivência de dança com Patrícia Fernandes e set musical com DJ Boneka. Todas as atividades são gratuitas.

No sábado (12), das 10h às 12h, será realizada a oficina Passo a Passo, uma atividade prática de frevo de bloco com o maestro Rafael Marques. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas redes sociais do Paço do Frevo.

A programação do dia começa às 10h, com frevo ao vivo dos Clarins de Olinda e da Orquestra Paranampuká. Durante toda a manhã, haverá vivências em música com Márcio Rastaman. À tarde, serão realizadas vivências de dança com Rafaela Severo. Às 16h, a programação terá frevo ao vivo com a Cia. Abre-Alas e a Orquestra Paranampuká.

Frevo tem duas datas de celebração

A escolha do dia 14 de setembro está relacionada ao nascimento do jornalista Oswaldo de Oliveira, ocorrido nessa data, em 1882. Oswaldo de Oliveira foi uma das primeiras pessoas a registrar por escrito a palavra “frevo”. Por isso, seu aniversário passou a ser utilizado como referência para a celebração nacional.

Em Pernambuco, o dia 9 de fevereiro também homenageia o ritmo, que é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O título foi concedido em 2012 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A data foi escolhida porque, em 9 de fevereiro de 1907, o frevo foi citado pela primeira vez pela imprensa. O registro foi feito no Jornal Pequeno, do Recife.