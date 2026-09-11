Adolescente de 15 anos é morto a tiros e amigo fica ferido em Venturosa, no Agreste de Pernambuco

O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (9), no Campo do Lino, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Um adolescente de 15 anos morreu após ser baleado na cabeça na noite desta quarta-feira (9), no Campo do Lino, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco. Um homem de 26 anos que também estava com ele foi atingido pelos disparos.

Segundo informações repassadas à polícia, as vítimas estavam juntas quando três homens armados e encapuzados se aproximaram e efetuaram diversos tiros contra o adolescente. Durante o ataque, o amigo foi atingido por cinco disparos nas pernas.

Após os tiros, os suspeitos fugiram do local. As duas vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde. O adolescente, no entanto, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu antes de dar entrada no serviço.

O homem de 26 anos recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital Regional de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). Equipes da Polícia Militar realizaram diligências na região, mas, até o momento, os suspeitos não foram localizados. A investigação deve ficar sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que segue apurando o caso de homicídio consumado e tentativa de homicídio registrados nesta quinta-feira (10).

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, no dia 10 de setembro, a ocorrência de homicídio consumado, que vitimou um adolescente de 15 anos, e tentativa de homicídio, que vitimou um homem de 26 anos. Os fatos aconteceram no bairro da Boa Vista, em Venturosa”, afirmou.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.

