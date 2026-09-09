Homem morre após ser baleado durante operação policial em Itapissuma

Versões da polícia e da prefeitura divergem sobre local do óbito; caso é investigado pelo DHPP e pela Corregedoria Geral

Frame de vídeo que circulou nas redes sociais (Reprodução/ Instagram)

O jovem Eduardo Pedrosa da Silva, de 23 anos, morreu durante uma intervenção da Polícia Militar de Pernambuco, nesta terça-feira (8), em Itapissuma, no Grande Recife. De acordo com o órgão, o morador da Rua Virgilina Francisca da Conceição, no bairro da Mangabeira, teria atirado contra os policiais durante a apuração de uma denúncia de tráfico de drogas e foi atingido na resultante troca de tiros.

Em um vídeo, registrado por vizinhos, é possível ver quando três agentes encapuzados com balaclavas colocam o corpo de Eduardo na mala da viatura do grupo tático.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que uma equipe do 26º Batalhão de Polícia realizava policiamento ostensivo no município, quando recebeu informações sobre um indivíduo que estaria comercializando drogas e portando uma arma de fogo. Ainda de acordo com o órgão, ele tentou fugir atirando contra os policiais e foi atingido no confronto.

Segundo a PM, Eduardo Pedrosa da Silva foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde veio a óbito. De acordo com a apuração da Secretaria de Comunicação de Itapissuma, por outro lado, o jovem já chegou sem vida ao Hospital João Ribeiro de Albuquerque, "o que foi constatado após o exame de praxe". A polícia não explicou por que os agentes utilizavam balaclavas.

No local, foram apreendidos um revólver calibre .38, cinco munições, uma arma branca e drogas. A quantidade não foi destacada. Nenhum policial ficou ferido.

A Polícia Civil do estado instaurou um inquérito junto ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar a tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e a morte por intervenção legal de agente do estado. A Delegacia de Paulista assume a investigação.

Também por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social instaurou um procedimento preliminar junto à sua Corregedoria Geral, "onde afirma que será feito o acompanhamento do Inquérito Policial e a verificação das informações atinentes ao caso, coletando-se também os subsídios necessários à análise de eventual repercussão administrativa dos fatos".

No vídeo, é possível ouvir a voz dos presentes. "Filma aí", incentiva uma das testemunhas. "Aí, olha o Tático aí oh! Cadê o direitos humanos aí? Tá tudo encapuzado", critica outra. "Meu irmão! Meu Deus, Eduardo", chora uma familiar.