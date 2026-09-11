Pensando na nova SAF, mas de olho na decisão em Maringá

Novos investidores com presidentes do Conselho e Executivo do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

SAF e decisão

Antes de comentar sobre a segunda decisão do Santa Cruz, a noite de ontem era de expectativa pela apresentação dos novos investidores da SAF. Mas, pouco antes do início da reunião, a notícia de uma notificação extrajudicial de Iran Barbosa, pedindo 3 milhões de euros para assinar o repasse, embaralhou ainda mais o caso. É uma pena que o clube viva um clima de tamanha agitação nos bastidores às vésperas de uma partida tão decisiva. A grande maioria da torcida deseja que o processo da SAF seja rapidamente solucionado. Mas 100% dos torcedores querem concentrar toda a atenção no jogo de sábado. Existe uma mobilização total para o duelo contra o Maringá. Uma vitória colocará o Santa Cruz em posição interessante na luta pelo acesso. O adversário também chega embalado: venceu o Floresta na primeira rodada, fora de casa, e uma nova vitória lhe dará uma vantagem importante na corrida por uma das vagas. Ou seja, não haverá espaço para jogo morno, cálculo excessivo ou falta de concentração. É confronto direto, daqueles em que um detalhe pode valer uma temporada inteira. O problema atende pelo nome de Ronald. O desfalque pesa e muito. Inclusive na própria característica de jogo da equipe. Ele vinha sendo o jogador mais regular, não apenas pela capacidade de atacar e dar profundidade, mas também por cumprir funções táticas que ampliavam as possibilidades do time. Caberá a Cristian de Souza encontrar uma solução que mantenha a força ofensiva pelos lados. E caberá aos dirigentes encontrar uma solução para que o clube possa seguir forte no futuro.

A força como visitante

Em uma competição tão curta, adaptação é necessidade. E um dado merece ser valorizado: o Santa Cruz sabe jogar fora de casa. É um dos melhores visitantes na Série C e, em um torneio de seis partidas, isso é uma vantagem enorme. Não existe tempo para recuperação depois de uma sequência ruim. Quem pontua longe de casa abre caminho para o acesso. Quem desperdiça mando de campo, pode passar a competição inteira correndo atrás do prejuízo.

Hora de joga pelo acesso

O empate é muito bom, mas uma vitória sobre o Maringá teria um peso ainda maior do que simplesmente somar três pontos. Seria uma demonstração de força em um confronto direto, manteria o embalo da estreia e colocaria o time diante de uma possibilidade concreta de encaminhar sua classificação. O Santa Cruz está a cinco jogos do sonho e a segunda decisão começa agora. Se vai atuar bem, isso não importante. É hora de jogar pelo acesso.

Mais respeito ao Baixinho

De quem partiu a ideia de retirar Kuki da lista dos que recebem o “bicho” do futebol? Um absurdo com um dos maiores ídolos da história do Timbu, que construiu uma relação de identificação rara com a torcida. E há um agravante: Kuki precisa, neste momento, do apoio de todos. Inclusive e principalmente do próprio Náutico. Um grupo de torcedores criou uma cota especial de arrecadação, inclusive com apoio jurídico para ajudar o Baixinho. Respeitar a história também é uma forma de fazer o clube.

