Flamengo vence Del Valle em Quito e abre vantagem rumo à semifinal da Libertadores

Na próxima quinta-feira, o Flamengo recebe o Independiente del Valle, no Maracanã, podendo perder por um gol de diferença para conquistar vaga para a semifinal da Libertadores

Bruno Henrique, atacante do Flamengo (GILVAN DE SOUZA/CR FLAMENGO)

O Flamengo venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 nesta quinta-feira (10), em Quito, e encaminhou a vaga na semifinal da Copa Libertadores.

Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo, com Bruno Henrique (62') abrindo o placar com assistência de Samuel Lino e Léo Pereira (75') ampliando de cabeça.

Bruno Henrique soma agora 28 gols na Copa Libertadores e ocupa a 15ª posição na lista de maiores artilheiros da história do torneio.

O Fla saiu na frente quando o Del Valle ainda pressionava. O time equatoriano teve suas melhores oportunidades com Carlos González (19') e um chute de longa distância de Junior Sornoza (60').

O gol foi uma surpresa para os donos da casa e uma demonstração da força do atual campeão da Libertadores, que não explorou todo o seu potencial em Quito, cidade situada a 2.850 metros acima do nível do mar.

Bruno Henrique abre o caminho

O Flamengo precisou apenas de duas oportunidades para matar o jogo e conseguir um grande resultado na capital equatoriana.

Samuel Lino recebeu passe na frente de Jorginho pela esquerda e cruzou por baixo para Bruno Henrique só empurrar para as redes.

Com a vantagem no placar, o técnico Leonardo Jardim reforçou o meio-campo e o ataque com as entradas de Lucas Paquetá e do equatoriano Gonzalo Plata, que passou pela base do Del Valle.

Minutos depois, o Flamengo chegou ao segundo gol com o lateral Emerson Royal levantando a bola na área e Léo Pereira desviando de cabeça.

Os equatorianos buscaram o contra-ataque, mas, assim como no primeiro tempo, faltou potência e precisão na finalização.

O Del Valle praticamente não levou perigo ao gol de Agustín Rossi. A equipe abusou dos cruzamentos, e apenas Layan Loor e Sornoza tentaram chutes de média e longa distância.

"Saímos tristes porque não era o resultado que queríamos", lamentou zagueiro do Mateo Carabajal em entrevista após a partida.

"Não pressionamos o suficiente para neutralizar os jogadores que eles têm", acrescentou Carabajal.

Na quinta-feira que vem, no Maracanã, o Flamengo poderá perder o jogo de volta das quartas de final por até um gol de diferença que estará entre os quatro semifinalistas da Libertadores.