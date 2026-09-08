Quatro crianças passam mal após possível contaminação em praia do Janga, em Paulista

Crianças tiveram vômitos e diarreia após banho de mar; todas receberam alta, mas ainda apresentam sintomas

Tubulações em trecho de praia no Janga (Isabella Fabrício/ DP Foto)

Uma mãe relatou que três filhos e um amigo das crianças passaram mal após um banho de mar no Janga, em Paulista, no último sábado (5). Segundo Bruna Michelle, ela estava acompanhada de cinco crianças na praia e quatro precisaram ser levadas a uma unidade de saúde após apresentarem vômitos e diarreia. Todas já receberam alta, mas ainda apresentam sintomas.

De acordo com Bruna, ela esteve com as crianças na região próxima ao Armazém Coral, por volta das 14h. Segundo o relato, o grupo permaneceu na água por pouco tempo. As crianças também brincaram na areia e na lama formada pela maré baixa.

A mãe afirma que não sabia da existência de um canal naquela área e que havia outras pessoas, incluindo crianças, tomando banho no local.



Crianças apresentaram sintomas

Bruna conta que começou a perceber que havia algo errado quando as crianças passaram a apresentar vômitos e diarreia. Segundo ela, os sintomas começaram durante a noite e continuaram até a manhã seguinte.

“Eu fiquei desesperada. Sou mãe dos três, Daniel, Danilo e Ana. O Samuel sempre anda comigo para os lugares quando eu vou. Então, quando vi que todos estavam passando mal, vomitando e com diarreia, entrei em pânico”, relatou.

Ainda segundo a mãe, ela tentou identificar o que poderia ter causado os sintomas e percebeu que o único local que as cinco crianças haviam frequentado juntas era a praia.

Bruna afirma que precisou levar as crianças para atendimento médico no Recife. No momento, todas já receberam alta, mas, segundo ela, continuam apresentando episódios de vômito e diarreia.

Prefeitura acompanha o caso

A Prefeitura de Paulista informou que tomou conhecimento do caso envolvendo as crianças e está acompanhando a situação.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), questões relacionadas ao esgotamento sanitário são de responsabilidade da Compesa, enquanto o monitoramento da qualidade da água do mar e da balneabilidade é realizado pela CPRH.

Sobre a água escura que aparece nas imagens divulgadas pela mãe, a Prefeitura informou que é necessária uma avaliação técnica para determinar a origem e verificar eventual relação com o ocorrido.

Procurada, a Compesa esclareceu que não opera a rede coletora de esgoto no trecho mencionado. A companhia informou ainda que, nas áreas onde presta esse serviço, o esgoto coletado é encaminhado diretamente para estações de tratamento.

“A Companhia não realiza lançamento de efluentes em praias”, afirmou a Compesa.

CPRH alerta para banho em áreas impróprias

A CPRH informou que realiza semanalmente a avaliação da balneabilidade das praias de Pernambuco. Segundo o diretor-presidente do órgão, José de Anchieta dos Santos, dos 27 pontos atualmente monitorados, 14 apresentaram condição imprópria para banho na última avaliação, dois deles na região do Janga.

“Não há proibição de frequentar a praia. Nós recomendamos apenas que o banho não é recomendável por conta da qualidade da água. Isso pode causar doenças nas pessoas que fizerem isso”, afirmou.

A declaração reforça que a classificação como imprópria não significa que a praia esteja fechada, mas indica que o banho não é recomendado devido às condições da água.

Água contaminada pode causar infecções

A pediatra Ana Celma explica que existe possibilidade de uma criança desenvolver uma infecção após entrar em contato com água do mar contaminada.

Segundo a médica, a ingestão da água pode provocar problemas gastrointestinais, como diarreia, vômitos e dor abdominal. O contato com olhos, ouvidos, nariz ou feridas na pele também pode favorecer algumas infecções.

A orientação é procurar atendimento médico diante de sintomas como vômitos persistentes, febre alta, dor abdominal intensa, diarreia persistente ou com presença de sangue ou muco nas fezes, falta de ar, desmaio, confusão mental ou sinais de infecção na pele.