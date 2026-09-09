Prefeito de Salgadinho, no Agreste pernambucano, é preso em operação do MPPE

O gestor municipal foi preso em flagrante por tentativa de obstrução da investigação e lavagem de dinheiro

Operação Dinastia visa desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública em Salgadinho, no Agreste (Foto: Ascom/MPPE)

O prefeito de Salgadinho, Jeosadaque Barbosa Salgado, conhecido como Joia, foi preso na manhã desta quarta-feira (9), durante a Operação Dinastia, deflagadra pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE). A sua esposa, a presidente da Câmara Municipal de Salgadinho, Elane Barbosa de Lima Salgado, foi afastada do cargo.

A operação visa desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública em Salgadinho, município do Agreste pernambucano.

De acordo com o MPPE, durante o cumprimento dos 17 mandados de busca e apreensão em Salgadinho, Passira e Carpina, o prefeito de Salgadinho foi preso em flagrante por tentativa de obstrução da investigação e lavagem de dinheiro.

Na residência do chefe do executivo de Salgadinho foram contabilizados cerca de 580 mil reais em espécie. Em um segundo alvo, foram apreendidos aproximadamente 167 mil reais em espécie e, 165 mil, em cheques.

Além da busca e apreensão, foi determinada judicialmente, a pedido do MPPE, a indisponibilidade de bens imóveis do líder da organização criminosa e afastamento de cargos públicos de dois investigados: o prefeito de Salgadinho e a presidente da Câmara Municipal de Salgadinho, esposa do prefeito.

As investigações apontam que integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo municipal, com auxílio de servidores ocupantes de cargos comissionados constituíram um grupo criminoso dedicado à prática de desvio de recursos públicos através do esquema de fraudes em licitação e da prática de "rachadinha" (peculato-desvio), seguido de lavagem de capitais por meio de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo.

A operação do GAECO/MPPE contou com o apoio das Polícias Civil e Militar de Pernambuco na execução das medidas. Todas as providências cautelares foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.