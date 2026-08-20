MPPE investiga suspeita de exploração sexual de adolescentes em bar de Ribeirão, na Mata Sul
"Bar do Kleber", em Ribeirão, seria ponto de exploração sexual de adolescentes em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco
Publicado: 20/08/2026 às 17:39
Procedimento foi aberto pela promotoria de Ribeirão (Reprodução/Street View)
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar suspeitas de favorecimento da prostituição, manutenção de casa de prostituição e corrupção de menores no estabelecimento conhecido como “Bar de Kleber”, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.
A investigação foi aberta após informações encaminhadas pelo Conselho Tutelar do município. Segundo o MPPE, no dia 15 de março deste ano, uma adolescente de 15 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio com arma branca no estabelecimento.
Depoimentos e outras informações reunidas durante a apuração inicial do órgão apontaram “fundados indícios” de que o local funcionaria habitualmente como casa de exploração sexual e prostituição, com a presença e exploração de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O PIC foi instaurado no dia 29 de julho, pela promotora Milena de Oliveira Santos em 29 de julho.
O procedimento tem prazo inicial de 90 dias para conclusão. Entre as primeiras diligências determinadas pelo MPPE, está o envio de ofício à Delegacia da 71ª Circunscrição, em Ribeirão, para que apresente, em até 15 dias, relatório das investigações sobre a exploração de prostituição no estabelecimento e identifique formalmente o proprietário ou gerente do local.
A Prefeitura de Ribeirão também deverá informar a situação do alvará do estabelecimento. O MPPE determinou ainda que a fiscalização municipal realize vistoria e avalie a necessidade de eventual interdição administrativa.
O procedimento vai apurar autoria, materialidade e circunstâncias dos possíveis crimes previstos nos artigos 228 e 229 do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que concluiu o inquérito policial do caso, mas não revelou detalhes da investigação.
"O procedimento foi finalizado com indiciamento e o inquérito encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no mês de maio/26", completa o posicionamento.