Operação cumpre 17 mandados contra esquema de "rachadinha" em Salgadinho, no Agreste de Pernambuco

Segundo as investigações, integrantes da prefeitura e da câmara de Salgadinho, juntamente com ocupantes de cargos comissionados, constituíram um grupo criminoso dedicado à prática de desvio de recursos públicos, seguido de lavagem de dinheiro

Segundo as investigações, integrantes da Prefeitura Salgadinho participavam de um grupo criminoso dedicado à prática de desvio de recursos públicos (Foto: Reprodução / Google Street View)

Uma operação contra um esquema de “rachadinha” e desvio de recursos públicos do município de Salgadinho, no Agreste de Pernambuco, deflagrou, nesta quarta-feira (9), 17 mandados de busca e apreensão em três cidades do interior do estado.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), os mandados foram cumpridos em Salgadinho e Passira, no Agreste, e Carpina, na Zona da Mata Norte.

Segundo as investigações, integrantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores de Salgadinho, juntamente com ocupantes de cargos comissionados, constituíram um grupo criminoso dedicado à prática de desvio de recursos públicos através de um esquema de fraudes em licitação.

Além disso, as investigações identificaram a prática de "rachadinha" (peculato-desvio), seguido de um esquema de lavagem de dinheiro praticado por pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo.

Além dos mandados de busca e apreensão, dois investigados foram afastados de cargos públicos do município.

Ainda de acordo com o MPPE, também foi determinada judicialmente a indisponibilidade de bens imóveis do líder da organização criminosa, que não teve o nome divulgado.

O MPPE destacou ainda que mais informações da Operação Dinastia, que contou com apoio das Polícias Civil e Militar de Pernambuco, serão disponibilizadas em breve.