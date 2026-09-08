Bebê morre ao cair de moto na Estrada da Canatuba em Jaboatão

Pai da criança conduzia a motocicleta alcoolizado foi autuado por homicídio de trânsito com dolo eventual

Casal foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) (Maurício Ferry/ DP Foto)

Uma bebê de 5 meses morreu ao cair de uma motocicleta no feriado de 7 de setembro (segunda-feira) na Estrada da Canatuba, no bairro de Manassu, em Jaboatão dos Guararapes. O pai conduzia o veículo e foi autuado por homicídio de trânsito com dolo eventual.

O homem de 37 anos admitiu que estava alcoolizado, como comprovou o teste de bafômetro realizado pela Polícia Militar. A esposa dele também estava na moto, que caiu quando o condutor perdeu o controle do veículo. A bebê chegou a ser socorrida e levada à plantão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Curado II, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o crime por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul. O casal foi levado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram realizados os procedimentos legais.



Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos em motocicletas, salvo se tiverem condições de cuidar da própria segurança.