Moradores da Zona Norte do Recife pedem construção de passarela após retirada de lombadas na BR-101

Segundo os moradores do bairro da Guabiraba, que precisam atravessar a BR-101 por uma passagem irregular para acessar o Terminal do Córrego do Jenipapo, o número de acidentes aumentou na localidade devido à retirada das lombadas eletrônicas

Todos os pedestres entrevistados pelo Diario de Pernambuco destacaram que a construção de uma passarela seria o ideal para solucionar o problema de travessia na BR-101 (Foto: Mauricio Ferry / DP Foto)

A retirada das lombadas eletrônicas na BR-101, que facilitava a travessia em passagens regulares e irregulares da rodovia, fez com que moradores do bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, pedissem a construção de uma passarela na localidade.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco nesta terça-feira (08), a dona de casa Luciene Marques, de 56 anos, afirma que houve um aumento nos acidentes na altura do Terminal do Córrego do Jenipapo, sendo o irmão dela uma das vítimas.

“Meu irmão foi vítima dessa BR na segunda-feira (31) e está em cima de uma cama. Na quarta-feira (2) passada, foi uma minha amiga que também se acidentou tentando atravessar. Está ficando cada dia pior a situação aqui. Antigamente, a gente sabia de vítima uma vez perdida, mas agora perdemos as contas. Aqui se tornou a BR do terror”, reclamou.

Segundo Luciene Marques, as duas vítimas mais recentes estão internadas no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. O irmão dela, que teve fraturas no tornozelo, no braço e na clavícula, aguarda uma nova cirurgia na unidade hospitalar, não tendo nenhum tipo de previsão de alta.

O aumento nos acidentes na localidade também foi constatado pela vendedora ambulante Elizabete da Costa, de 60 anos, que trabalha na localidade há quatro anos. Segundo ela, aconteceram quatro acidentes dentro do período de um mês.

Perigo ao atravessar

Durante o período em que a reportagem do Diario de Pernambuco esteve no local, foi possível ver dezenas de pessoas atravessando nos dois sentidos da rodovia por uma passagem irregular que fica próxima a onde estavam instaladas as lombadas eletrônicas.

A maioria dos pedestres chegou a pedir parada com a mão para os veículos que trafegavam pela BR, algo que pode causar um sinistro de trânsito na tentativa dos motoristas de reduzir a velocidade para viabilizar a travessia.

“Quando tinha lombada, os motoristas tinham que reduzir a velocidade para não receber multa, e isso facilitava a travessia, trazendo uma certa segurança para crianças e idosos passarem. Agora, a pessoa tem que estar pedindo com a mão para as pessoas atravessarem”, relembrou Luciene Marques.

De acordo com o eletricista mecânico Antônio de Souza, de 75 anos, que trabalha na localidade há 30 anos, é comum os pedestres passarem mais de cinco minutos tentando atravessar a BR-101.

“Tem que ficar com a mão levantada, esperando a boa vontade do motorista para atravessar. A pessoa passa mais de cinco minutos esperando para conseguir atravessar para o outro lado. Depois que retiraram as lombadas, ficou muito ruim para os moradores daqui, pois os carros não dão preferência para o pedestre”, ressaltou.

Um dos moradores flagrados pela reportagem tentando atravessar os dois sentidos da rodovia foi o aposentado Cícero da Silva, de 71 anos, que destacou o perigo durante a travessia.

“Ficou pior para atravessar sem a lombada, pois os veículos eram obrigados a reduzir a velocidade. Como agora não tem mais, ficou mais perigoso atravessar, principalmente para os idosos”, reclamou.

Alguns moradores têm a opção de passar por baixo de um pontilhão que fica próximo ao Terminal do Córrego do Jenipapo, porém, por ser uma passagem muito estreita e sem calçada, os pedestres precisam dividir a via com os veículos, sem contar o risco de serem assaltados à noite.

Possível solução

Todos os pedestres entrevistados pelo Diario de Pernambuco destacaram que a construção de uma passarela seria o ideal para solucionar o problema de travessia na localidade, aumentando a segurança dos moradores e de quem trafega pela BR-101.

“Se construir uma passarela aqui, eu tenho certeza de que todo mundo vai usar, porque, do jeito que está, não vai sobrar nenhum morador da Guabiraba. Se conseguir fazer a passarela, vai ficar ótimo para todos”, finalizou Luciene Marques.

O que diz o DNIT

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para saber se existe a possibilidade de instalação de uma passarela ou a reinstalação da lombada eletrônica na localidade, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.