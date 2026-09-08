Aluguel residencial sobe 0,29% em agosto, após alta de 0,66% em julho, mostra FGV

Única capital a apresentar queda no país foi Porto Alegre, com recuo de ,14%. Em 12 meses, o índice medido pela FGV acumulou alta de mais de 5%

Imóveis residenciais (Sandy James/DP Foto)

Os aluguéis residenciais subiram 0,29% em agosto, depois de terem aumentado 0,66% em julho. Em 12 meses, o índice acumulou alta de 5,09%. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), divulgado nesta terça-feira (8), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

O Ivar foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo teve alta de 0,30% em agosto. No Rio de Janeiro, o índice aumentou 0,24% no período; em Belo Horizonte, houve avanço de 1,05%. Porto Alegre foi a única capital a apresentar queda, com recuo de 0,14% nos preços de locações residenciais.

Índice em 12 meses

A leitura interanual do aluguel residencial ganhou fôlego em duas das quatro capitais analisadas. Belo Horizonte liderou a aceleração, com a taxa em 12 meses saltando de 7,77% em julho para 8,47% em agosto de 2026. Em São Paulo, a taxa de variação passou de 4,33% para 4,58% no mesmo período.

Entre as capitais que desaceleraram, Porto Alegre mostrou ajuste mais intenso, com a taxa em 12 meses suavizando de 4,12% para 3 36%. Já Rio de Janeiro seguiu na mesma direção, mas com movimento próximo da estabilidade, com desaceleração de 0,03 ponto porcentual, com a taxa saindo de 6,40% para 6,37%.