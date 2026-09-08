Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Bruno Rodrigues, presidente do Sant Cruz

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, é o convidado do Podcast Futebol Diario desta terça-feira (8).

Em pauta, estarão a situação do Tricolor na Série C, as projeções para 2027, o futuro da SAF e uma possível volta ao Arruda.

O programa será transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.