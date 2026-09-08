Duelo de campeões: Real x Inter abre temporada da Champions League

Principal competição de clubes do mundo, a Champios League será aberta nesta terça-feira (8) com o clássico Real Madrid x Inter de Milão, dois dos favoritos a tentar impedir o tri do PSG

José Mourinho, técnico do Real Madrid (THOMAS COEX/AFP)

Trinta e cinco equipes iniciam nesta terça-feira (8) a disputa para impedir o terceiro título consecutivo do Saint-Germain na Liga dos Campeões, um feito que apenas o Real Madrid alcançou na história recente da competição.

No entanto, os nomes de sempre dos últimos anos são os verdadeiros candidatos a levantar o troféu.

Maior vencedor do torneio, o Real Madrid (15 títulos) começará sua campanha na terça-feira contra outro gigante do futebol europeu, a Inter de Milão, no reencontro de José Mourinho com a equipe que levou ao topo do continente em 2010.

Essa conquista levou o técnico português ao comando do Real Madrid para um período inicial de três anos, durante o qual ele devolveu o clube à elite europeia, chegando a três semifinais consecutivas, embora não tenha conseguido dar aquele passo final rumo ao título.

A volta de Mou

Trazido de volta para reverter uma temporada sem títulos do clube madrilenho, a derrota por 1 a 0 para o Betis, em Sevilha, na última sexta-feira, deixa o time merengue em uma situação desconfortável, diante da necessidade de apresentar resultados à torcida, especialmente considerando os reforços contratados (Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Diomandé e Espí).

O outro gigante do futebol espanhol, o Barcelona, também reforçou seu elenco para brigar pelo título e quebrar a escrita dos últimos anos: a equipe chegou às semifinais apenas duas vezes desde que conquistou o torneio em 2015.

A principal contratação foi a do volante Rodri, para aumentar a base da seleção espanhola que foi campeã mundial em julho. Oito jogadores do Barça conquistaram a Copa do Mundo há menos dois meses.

No entanto, a incógnita é quem assumirá o papel de artilheiro após a saída de Roberto Lawandowski.

O clube contratou para o ataque o inglês Antony Gordon, o alemão Karim Adeyemi e o brasileiro Gabriel Jesus, mas ficou sem seu grande objetivo, o argentino Julián Álvarez.

E os 17 gols marcados nas quatro primeiras partidas do Campeonato Espanhol fazem com que não se fale na falta de um camisa 9, mas o que acontecerá quando chegar a fase decisiva da temporada?

Quem bate o PSG?

No papel, o clube catalão tem uma estreia acessível na quarta-feira, no Camp Nou, contra o Feyenoord.

Outro grande candidato, o Bayern de Munique, também estreará em casa contra o Bodo/Glimt, time norueguês que foi a grande surpresa da temporada passada.

Os campeões alemães tiveram um verão bastante tranquilo no mercado de transferências, sendo sua contratação de maior destaque o marroquino Ismael Saibari, trazido para reforçar um ataque que já era poderoso, com nomes como Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise.

A princípio, Real, Barça e Bayern despontam como principais candidatos a tomar a coroa do PSG, que reformulou seu elenco (especialmente no ataque, com as chegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts para substituir Gonçalo Ramos, Bradley Barcola e Lee Kang-in) em busca do terceiro título consecutivo, feito alcançado no século XXI apenas pelo Real Madrid (2016–2018).

A equipe comandada por Luis Enrique, cujo contrato foi prorrogado até 2030, não começou bem a temporada, acumulando quatro jogos consecutivos sem vitória, embora a estreia em casa contra o Slovan Bratislava não deva representar um grande obstáculo.

Os clubes ingleses apresentam mais incógnitas. O Arsenal, atual vice-campeão continental, reforçou o sistema defensivo com Ezri Konsa e Bruno Guimarães, mas perdeu profundidade no ataque, pelo menos em quantidade, após as saídas de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Leandro Trossard, entre outros.

Início do City pós-Guardiola

A reformulação do Manchester City, após uma temporada sem títulos, é muito mais ampla, começando pelo comando técnico, com Enzo Maresca assumindo o lugar de Pep Guardiola, e por todo o meio-campo (com Enzo Fernández, Anderson Elliot e Bouaddi Ayyoub substituindo Rodri, Bernardo Silva, Nico González e Tijjani Reijnders).

O Arsenal terá uma estreia difícil contra o Napoli for a de casa na quarta-feira, enquanto o City começa um dia antes, contra o Porto, em Portugal.

Liverpool e Manchester United também querem recuperar o protagonismo europeu perdido nos últimos anos, embora o peso de competir na Premier League possa acabar cobrando seu preço para os clubes ingleses.

Os 'Reds' receberão o Atlético de Madrid na quarta-feira, em um dos confrontos de maior destaque da rodada de abertura.

Já o futebol italiano não vive o seu melhor momento e, nesta temporada, apenas a Inter parece capaz de ir longe na competição.