Protesto bloqueia BR-232 em Vitória de Santo Antão após morte de jovem

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes afirmaram que o protesto é por causa da morte de um jovem de 22 anos

Trânsito interrompido no Km 45 da BR-232 em Vitória de Santo Antão (PRF/Divulgação)

Um protesto bloqueou o quilômetro 45 da BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, nesta segunda-feira (7).

Às 12h36, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a via principal havia sido desobstruída.

A manifestação foi motivada pela morte de um jovem de 22 anos identificado como Lucas, no sábado (5), após abordagem da Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que policiais do 21º BPM realizavam rondas no bairro Sítio do Meio, em Vitória de Santo Antão, quando identificaram uma motocicleta com irregularidades. "Ao receber ordem de parada, o condutor realizou uma manobra de retorno e empreendeu fuga. Durante o acompanhamento, ele trafegou de forma incompatível com a segurança viária e, em determinado momento, perdeu o controle da motocicleta, vindo a sofrer uma queda", disse a corporação.

Segundo a PM, a equipe acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Hospital João Murilo de Oliveira, onde ele morreu.

"Durante o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros, foram encontrados com o indivíduo uma porção de substância análoga à maconha, uma tesoura, papel tipo seda e uma embalagem zip lock. O material foi apresentado à Polícia Civil, que ficará responsável pelas providências cabíveis", acrescentou a PM.