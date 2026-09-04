Professores temporários protestam no Recife contra demissões em massa nesta sexta (4)

Categoria afirma que desligamentos ocorreram sem aviso prévio e que estudantes estão sem aulas; ato está marcado para esta sexta-feira (4), no Recife

Categoria está em frente à sede da Secretaria de Educação do Estado, na Várzea. (Foto: Cortesia)

Professores contratados temporariamente pela rede estadual de ensino de Pernambuco denunciam uma série de desligamentos ocorridos no início de setembro e organizam uma mobilização para esta sexta-feira (4), em frente à Secretaria de Educação do Estado, no bairro da Várzea, no Recife. O ato está previsto para começar às 10h.

Segundo relatos de professores ouvidos pelo Diario de Pernambuco, profissionais foram orientados pelas gestões das escolas a permanecer em casa a partir de 1º de setembro, data apontada como encerramento dos contratos. Os docentes afirmam que não receberam aviso prévio sobre o desligamento e que, inicialmente, não tiveram informações sobre a situação.

“Não fomos avisados. O contrato previa uma prorrogação até 2027, porém, no dia 1º de setembro, muitos professores foram demitidos sem nenhum aviso prévio”, relatou um dos professores, que pediu para não ser identificado.

De acordo com outro relato, a falta de informações teria provocado ansiedade entre os profissionais. “Até o dia 1º, ninguém sabia informar absolutamente nada, em nenhuma Gerência Regional de Educação do Estado. Ficamos nos comunicando, ansiosos, adoecendo, indo trabalhar às cegas”, afirmou.

Os professores também relatam impactos nas escolas. Segundo a categoria, há unidades onde estudantes ficaram sem professores após os desligamentos.

“Falta de respeito e humanidade com os professores e também com os alunos, que estão sem aulas. Nem os alunos e nem seus responsáveis foram avisados”, disse outro docente, que também preferiu não se identificar.

Sintepe critica medida e convoca mobilização

A presidenta licenciada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), Ivete Caetano, criticou os desligamentos e afirmou que professores temporários têm procurado a entidade em busca de orientação.

“Os professores estão me ligando desesperados, sem saber como vão pagar água, luz, aluguel e fazer a feira. Não se trata um professor dessa forma. É preciso respeitar a dignidade de quem trabalha”, afirmou Ivete.

Segundo o Sintepe, a situação também pode prejudicar os estudantes, principalmente aqueles que estão se preparando para o Enem. A entidade afirma que já solicitou uma reunião com a Secretaria de Educação e pretende ampliar a mobilização.

“Por que não houve planejamento para garantir a continuidade das aulas? Ao mesmo tempo em que não chama os professores concursados do cadastro reserva, o Governo demite os temporários que já estão em sala de aula. Afinal, o que a governadora Raquel Lyra pretende fazer com as escolas públicas de Pernambuco?”, questionou Ivete.

A mobilização está marcada para esta sexta-feira (4), às 10h, em frente à SEE. O sindicato afirma que pretende cobrar explicações e medidas para garantir a continuidade das aulas e defender os profissionais desligados.

O que diz a Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informa que a finalização dos contratos temporários ocorre em cumprimento ao prazo limite de seis anos estabelecido pela legislação estadual que regulamenta a contratação temporária (Lei nº 11.547/2011).

De acordo com a legislação eleitoral vigente, novas convocações só poderão ser realizadas a partir da posse dos eleitos. Diante disso, a SEE reforça que já está realizando um reordenamento da rede estadual para garantir a substituição imediata dos profissionais e assegurar a continuidade do calendário escolar, sem prejuízo aos estudantes.



