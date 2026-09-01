Protesto por auxílio para vítimas de enchente bloqueia a Avenida Pan Nordestina em Olinda nesta terça

Manifestantes denunciam demora e insuficiência de recursos para vítimas da cheia do Rio Beberibe ocorrida em março

Manifestantes usaram fogo para interromper o fluxo na avenida (Foto: Instagram/ Reprodução)

Um protesto de moradores de Olinda bloqueou uma das vias da Avenida Pan Nordestina, no sentido Paulista, no início da noite desta terça. Os manifestantes reclamam da demora na aplicação das verbas de auxílio às vítimas da cheia do Rio Beberibe, ocorrida no dia 1º de maio de 2026.

Os manifestantes bloquearam a pista com objetos em chamas e carregam cartazes. Além da demora na liberação das verbas, o manifestantes também afirmam que o valor é insuficiente para atender a quantidade de vítimas da enchente.

Em nota, a Prefeitura de Olinda esclareceu que "o Auxílio Chuva é um benefício concedido pelo Governo de Pernambuco. A gestão municipal foi responsável pelo cadastramento das famílias afetadas pelas chuvas no município e pelo encaminhamento dos dados ao Governo do Estado, responsável pela análise e concessão do benefício, conforme os critérios estabelecidos".

A Polícia Militar foi ao local, mas até a publicação desta matéria a avenida continuava bloqueada.