Desfile de 7 de Setembro: Recife celebra 204 anos da Independência do Brasil

Desfile de 7 de setembro no Recife (Karol Rodrigues/DP)

O tradicional desfile cívico-militar organizado anualmente pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) reuniu milhares de pessoas nas ruas do Recife, nesta segunda-feira (7), em celebração aos 204 anos da Independência do Brasil. A cerimônia ocorreu ao longo da Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e foi coordenada pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e pelo general do Exército Carlos Machado, comandante do CMNE.

Carlos Machado ressaltou a importância do esforço conjunto entre Exército, Marinha e Aeronáutica para a realização da cerimônia. "Perfeita integração entre todos os órgãos, todas as agências, as três forças, as Secretarias de Segurança, todas as secretarias envolvidas. É o Dia da Pátria, no local onde nasceu a pátria. Aqui perto, no Monte Guararapes, nós consideramos que a pátria nasceu, a nacionalidade brasileira nasceu, o Exército Brasileiro nasceu. Nós estamos muito felizes por podermos, nessa data, enaltecer o Brasil, a Pátria brasileira", afirmou.

A solenidade teve início com a revista à tropa, conduzida pela governadora e pelo general do Exército. O momento tem o intuito de enaltecer o princípio da disciplina, evocado de forma recorrente pela instituição, quando os soldados ficam dispostos de forma alinhada e respondem a comandos específicos de forma sincronizada. O rito remonta aos períodos de guerra e está presente em cerimônias de posse e formaturas militares.

A programação seguiu com o desfile em marcha das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, que inclui Polícia e Corpos de Bombeiros Militares, além da Polícia Rodoviária Federal. O cortejo a pé também foi composto por estudantes, professores e outros profissionais vinculados a 36 escolas da rede estadual, além das bandas marciais da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) e das instituições de ensino. O desfile teve ainda exibição de veículos militares, sobrevoo de aeronaves e participação da Cavalaria do Exército Brasileiro.

A governadora Raquel Lyra comentou sobre a participação na solenidade em meio à campanha eleitoral. "Sempre estive presente nos desfiles de 7 de setembro como governadora de Pernambuco, como prefeita da minha cidade Caruaru, mas como cidadã, carregando a bandeirinha do Brasil, levada pelos meus pais para acompanhar os desfiles. Isso fez parte sempre da forma da gente também apresentar o amor ao nosso estado, ao nosso Brasil e é claro que, como governadora de Pernambuco, eu preciso estar aqui sempre", disse.

"Agradecer às nossas forças de segurança, que têm se desdobrado no apoio do Exército Brasileiro em cada momento em que acontece chuvas aqui, em que acontece a necessidade de a gente se apresentar com a população de maneira mais próxima. Hoje a gente apresenta investimentos, nomeação de mais de 8 mil agentes de segurança, compra de equipamento para o bombeiro, para a polícia Penal, Civil e militar, todos aqui sendo apresentados hoje, mas sendo o retrato de um Estado que vem investindo muito naquele direito básico que é o direito de ir e vir da população na segurança pública de Pernambuco", apontou.

Para a aposentada Maria Suely Sales, a presença no desfile deste ano tem uma motivação especial. Acompanhando à distância as últimas edições, ela voltou participar para acompanhar a apresentação do neto. "Todo ano, quando a minha filha era pequena, íamos quando era na Conde da Boa Vista. Depois que mudou, ficou muito distante, resumiu muita coisa, aí não venho e vejo pela televisão. Mas esse ano, especialmente, meu neto está servindo e tocando na banda do Exército e viemos para ver ele", disse.

O evento também é uma oportunidade para comerciantes fazerem uma renda extra. Jéssica Muniz, proprietária de uma loja de variedades, aproveitou o período eleitoral para vender produtos com temática política vinculados aos presidenciáveis Lula e Flávio Bolsonaro. "Eu enxergo como uma oportunidade, a gente vem todos os anos. Temos uma loja que trabalha com variedades e sempre estamos expondo nossos produtos aqui, é um público que agrega sempre", disse.