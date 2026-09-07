"Onde a pátria nasceu": Raquel exalta Pernambuco no desfile de 7 de Setembro

A governadora candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) acompanhou, na manhã desta segunda-feira (7), o início do desfile cívico-militar de 7 de Setembro no Recife

Governadora Raquel Lyra acompanhou desfile de 7 de Setembro no Recife (Karol Rodrigues/DP)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) acompanhou, na manhã desta segunda-feira (7), o início do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, no Recife. Ao lado de representantes das Forças Armadas e de integrantes das forças de segurança, a gestora exaltou o papel de Pernambuco na história do País e relacionou a data à defesa da democracia, da liberdade e da soberania nacional.

“É muito simbólico aqui em Pernambuco, onde a pátria nasceu, onde lutamos muito pela democracia, pelo exercício do direito à liberdade de ir e vir”, afirmou Raquel. A governadora também disse que “a maior liberdade que a gente pode ter é poder ser feliz no nosso chão” e associou esse conceito aos investimentos realizados pelo Estado para garantir condições para que os pernambucanos possam permanecer e viver em Pernambuco.

Durante o desfile, Raquel também buscou estabelecer uma relação pessoal com a celebração do 7 de Setembro. Segundo ela, a participação na data antecede sua trajetória política e remonta à infância, quando acompanhava os desfiles levada pelos pais.

“Eu sempre estive presente nos desfiles de 7 de Setembro, como governadora de Pernambuco, como prefeita da minha cidade de Caruaru, mas como cidadã, carregando a bandeirinha do Brasil, levada pelos meus pais para acompanhar os desfiles. Isso fez parte sempre da forma de a gente também apresentar o amor ao nosso estado, ao nosso Brasil”, declarou.

A candidata à reeleição aproveitou ainda a presença das corporações no desfile para destacar ações de sua gestão na área de segurança pública. Raquel citou a nomeação de mais de 8 mil agentes e a aquisição de equipamentos para as polícias Militar, Civil e Penal e para o Corpo de Bombeiros. Segundo ela, parte desses investimentos estava representada pelas forças que participaram do ato nesta segunda.

“Tudo aqui sendo apresentado hoje, mas sendo retrato de um estado agora que vem investindo muito naquele direito básico que é o direito de ir e vir da população na segurança pública de Pernambuco”, disse.

Sabatina

Depois de participar do desfile de 7 de Setembro, Raquel Lyra participou de sabatina promovida pela TV Tribuna e aproveitou para defender o legado de sua gestão. Ao fazer um balanço dos três anos e oito meses à frente do Estado, a governadora voltou a dizer que recebeu uma administração “desarrumada” e afirmou que os resultados dos investimentos realizados pelo governo começam agora a aparecer.

Um dos principais pontos da entrevista foi a situação do Metrô do Recife. Raquel reafirmou que o Estado está disposto a assumir a gestão do sistema, inclusive por meio de uma concessão, mas condicionou a operação a um aporte da União estimado entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões para recuperar a estrutura. Segundo ela, Pernambuco também se compromete a destinar R$ 80 milhões por ano para a operação. “Precisamos sim do aporte federal e não tenho dúvida nenhuma que o Governo Federal vai garantir, como fez em Minas Gerais, que a gente possa fazer em Pernambuco também”, afirmou.

A governadora também voltou a falar sobre a exoneração de Amisadai Andrade, servidor apontado como integrante de um suposto “gabinete do ódio” direcionado contra João Campos. Raquel negou qualquer participação ou conhecimento sobre a atuação atribuída ao ex-servidor e afirmou que decidiu demiti-lo após a denúncia.

“É claro que eu não lidero o gabinete do ódio. É claro que eu não compactuo com algo desta natureza”, disse. Na sequência, contra-atacou sem citar nominalmente os adversários: “Pernambuco conhece de perto quem é acostumado a buscar destruir reputações, a colocar inverdades, fake news”.