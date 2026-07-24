Comando Militar do Nordeste celebra 80 anos com solenidade e condecorações

Solenidade no Forte Guararapes, no Curado, também destacou estreia de mulheres soldados que integraram o primeiro alistamento militar voluntário

General Carlos Machado, comandante de exército do Comando Militar do Nordeste (Weslly Gomes/DP foto)

Os 80 anos do Comando Militar do Nordeste (CMNE), do Exército Brasileiro, foram celebrados, nesta quinta-feira (23), em uma solenidade no quartel-general Forte Guararapes, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. O evento contou com a presença de diversas autoridades militares, desembargadores e parlamentares.



Neste aniversário, a novidade foi a presença das mulheres soldados que integraram o primeiro alistamento militar voluntário, lançado no último ano, e que foram incorporadas ao Exército do Brasil em 2026. Ainda na solenidade, 18 personalidades foram condecoradas com o diploma Amigo do CMNE. A honraria é um reconhecimento a colaborações junto à organização.

Com bandeiras a meio mastro e desfile sóbrio, calhou da cerimônia ser adaptada às vésperas, em cumprimento ao Regulamento de Continências, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas (RCONT), instituído pelo Decreto nº 2.243/1997. Na quarta-feira (22), o presidente Lula decretou luto de três dias pela morte do cineasta cearense Luiz Carlos Barreto.

Assim, os 541 soldados lotados nos quartéis de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Recife desfilaram no pátio Heróis dos Guararapes ao passo do bumbo, sem tocar músicas ou entoar as tradicionais canções militares. Dentre as alas do desfile, figuraram representantes da atuação na caatinga, a Polícia do Exército e alunos do Colégio Militar do Recife.

A solenidade pelo octogenário aniversário do CMNE foi conduzida pelo general Carlos Machado, comandante do organismo. Em seu discurso, ele falou da relação da instituição com o Nordeste citando marcos históricos como a Batalha dos Guararapes e a primeira mulher a integrar o exército, a baiana Maria Quitéria. “O homem e a mulher nordestina despontam como exemplo”, disse.



Ao todo, 57 generais já assumiram o comando deste quartel-general, destacou o general Machado. “Aqui encontramos a mesma força como nas façanhas dos Guararapes. Antes de conhecer a disciplina dos quartéis, aprende a disciplina da vida”, declarou, antes de citar por duas vezes o poeta e jornalista sertanejo Rogaciano Leite. “80 anos não são 80 dias”, declarou em coletiva depois.

“Nós estamos plenamente integrados ao solo nordestino. Faço questão de caracterizar os nossos soldados do Sertão, do Agreste, da Zona da Mata, das grandes cidades e pequenas comunidades que vão aos nossos quartéis todos os dias prestar o seu serviço”, enumerou o comandante Carlos Machado.





