Carro capota na Avenida Norte, no Recife, e deixa ao menos uma pessoa ferida

CTTU foi acionada por volta das 16h deste domingo (6) e informou que agentes acompanham a retirada do veículo da via; SAMU também foi chamado

O sinistro de trânsito aconteceu na tarde deste domingo (6); No momento, agentes se encontram no local para acompanhar a retirada do veiculo da via. (Reprodução/Instagram.)

Um carro capotou na Avenida Norte, no Recife, próximo ao Largo Dom Luiz, na tarde deste domingo (6). De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), uma pessoa ficou ferida no acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

Segundo informações repassadas pela CTTU à reportagem, a autarquia foi acionada por volta das 16h para atender ao capotamento. Agentes de trânsito permanecem no local acompanhando a retirada do veículo da via.

A reportagem procurou a Polícia Civil de Pernambuco para saber se houve registro do caso. Em nota, a corporação informou que, até o momento, não localizou ocorrências nos sistemas. A Polícia Militar também foi procurada, mas não enviou resposta até a publicação desta matéria.

* Matéria em atualização.