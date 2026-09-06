Carro capota na Avenida Norte, no Recife, e deixa ao menos uma pessoa ferida
CTTU foi acionada por volta das 16h deste domingo (6) e informou que agentes acompanham a retirada do veículo da via; SAMU também foi chamado
João Tavares - Especial para o Diario
Publicado: 06/09/2026 às 17:27
O sinistro de trânsito aconteceu na tarde deste domingo (6); No momento, agentes se encontram no local para acompanhar a retirada do veiculo da via. (Reprodução/Instagram.)
Um carro capotou na Avenida Norte, no Recife, próximo ao Largo Dom Luiz, na tarde deste domingo (6). De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), uma pessoa ficou ferida no acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.
Segundo informações repassadas pela CTTU à reportagem, a autarquia foi acionada por volta das 16h para atender ao capotamento. Agentes de trânsito permanecem no local acompanhando a retirada do veículo da via.
A reportagem procurou a Polícia Civil de Pernambuco para saber se houve registro do caso. Em nota, a corporação informou que, até o momento, não localizou ocorrências nos sistemas. A Polícia Militar também foi procurada, mas não enviou resposta até a publicação desta matéria.
* Matéria em atualização.
- Festa de Nossa Senhora dos Prazeres terá missas, romarias e procissão em Paulista
- Capivara ao mar: animal flagrado em praia de Olinda escapa nadando de resgate
- Três rios atingem cota de alerta e Apac monitora risco de inundação
- Guarda Civil do Cabo de Santo Agostinho recebe reforço com novas viaturas