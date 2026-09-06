Festa de Nossa Senhora dos Prazeres terá missas, romarias e procissão em Paulista

Celebração acontece de 5 a 13 de setembro, em Maranguape 2, com missas, carreata, momentos de oração e programação especial em homenagem à padroeira

Festa de Nossa Senhora dos Prazeres reúne fiéis durante programação religiosa em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (Pascom AOR)

A Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Paulista, no Grande Recife, teve início neste sábado (5) e segue até dia 13 de setembro, reunindo fiéis em uma programação com missas, romarias, carreata e procissão. As celebrações acontecem principalmente na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, no bairro de Maranguape II.

Com o tema “O Amor Floresceu”, a festividade celebra os 407 anos da devoção à santa na região e reúne comunidades, paróquias, pastorais, movimentos e grupos religiosos do Vicariato Paulista.



Programação

A abertura da festa ocorreu neste sábado (5), às 18h, com a Carreata da Bandeira. O cortejo partiu da Capela Santa Teresinha do Menino Jesus, em Jardim Maranguape, com destino à Igreja Matriz, onde foi celebrada a Missa de Abertura.

Entre os dias 6 e 12 de setembro, a programação contará com o Setenário das Alegrias, reunindo celebrações e atividades voltadas a diferentes públicos.

Na segunda-feira (7), um dos destaques será a 6ª Romaria das Alegrias. A concentração está marcada para as 16h, na Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Torres Galvão. De lá, os participantes seguirão em caminhada até a Igreja Matriz.

O encerramento ocorrerá no domingo (13). A Missa Solene da Padroeira será celebrada às 11h. Já às 16h, haverá a celebração de encerramento, seguida pela tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres pelas ruas de Maranguape II.

Tradição

A devoção a Nossa Senhora dos Prazeres na região tem mais de quatro séculos.

Segundo a tradição religiosa, a história começou em 1619 e ganhou força em 1659, quando João Fernandes Vieira teria mandado construir uma capela dedicada à santa em agradecimento pela proteção recebida durante os combates contra os holandeses.

A celebração permanece como uma das principais manifestações religiosas da cidade, reunindo moradores e devotos de diversas localidades.

O pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, padre André Canuto, convidou a população para participar das festividades. “Venha rezar, celebrar e renovar sua esperança”, declarou.



Serviço

Festa de Nossa Senhora dos Prazeres 2026

Tema: “O Amor Floresceu”

Quando: de 5 a 13 de setembro

Local: Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, Maranguape 2, Paulista

Principais horários: