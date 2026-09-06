Três rios atingem cota de alerta e Apac monitora risco de inundação

Rios Ipojuca, Jaboatão e Duas Unas atingiram a cota de alerta neste domingo (6). Municípios como Moreno, Primavera, Escada e Jaboatão dos Guararapes devem permanecer em atenção

Moreno, Primavera, Escada e Jaboatão dos Guararapes devem permanecer em atenção (foto: Melissa Fernandes/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, neste domingo (6), um alerta sobre o monitoramento hidrológico em Pernambuco. Três rios atingiram a cota de alerta: o Rio Ipojuca, o Rio Jaboatão e o Rio Duas Unas.

Por conta disso, os municípios de Moreno, Primavera, Escada e Jaboatão dos Guararapes devem permanecer em atenção devido à possibilidade de inundação. Jaboatão dos Guararapes é banhado tanto pelo Rio Duas Unas quanto pelo rio que leva o nome do município.

Na manhã deste domingo (6), um vídeo publicado nas redes sociais mostrou uma das faixas da BR-232, na altura do distrito de Bonança, em Moreno, alagada.

De acordo com a Apac, nas últimas 24 horas, o maior acumulado de chuva foi registrado no município de Palmares, com 92,4 milímetros. Em seguida, aparece Moreno, com 89,7 milímetros.

Previsão para o feriado de 7 de setembro

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva fraca para o Grande Recife durante o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

O órgão também aponta a possibilidade de precipitações nas sub-regiões da Mata Norte e da Mata Sul e no Arquipélago de Fernando de Noronha.

Já o Agreste e o Sertão pernambucanos devem ter tempo claro, sem previsão de chuva.