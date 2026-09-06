Feriado: festival de pipas colore o céu de Jaboatão nesta segunda-feira (7)

Evento gratuito reúne pipas de até 23 metros, de dragões a super-heróisd. Evento acontecerá das 14h às 18h, na orla de Candeias

Pipas em tamanhos e formatos distintos encantam crianças e adultos em festival em Candeias (Cortesia)

Uma exposição a céu aberto para toda a família. A praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, vai ganhar cores e formatos no feriado desta segunda-feira, 7 de setembro, das 14h às 18h. O Festival de Pipas Gigantes deverá reunir dezenas delas, no trecho entre o Sesc e a feira da orla.

Os visitantes poderão acompanhar a decolagem de pipas em formatos de cavalo-marinho, libélula, dragão, astronauta e até de Homem-Aranha, dentre muitos outros. O evento gratuito, em parceria com a Prefeitura de Jaboatão, foi idealizado pelo casal Alberto e Elisângela Aymar.

Morador de Candeias, Alberto iniciou uma coleção no fim da pandemia e, hoje, já conta com mais de 30 pipas, de dimensões que vão de três até 23 metros de cumprimento. Tudo começou quando ele viu uma pipa em formato de polvo voando em frente ao prédio onde mora.

Depois disso, ele comprou um balão de seis metros e a coleção, segundo Elisângela, não parou de crescer. "Beto começou a comprar carretéis, linhas, pipas grandes, pequenas, de chão, piloto, turbinas e pingente", enumera. "Sim, elas têm nomes e ocupam posições", conta a empreendedora.

Um hobby que tem contagiado amigos e outras pessoas. Ao observa a curiosidade crescente em torno do brinquedo de papel, o casal criou um perfil em uma rede social para compartilhar informações sobre a atividade: como soltar, onde comprar e muito mais.

Na edição do festival desta segunda-feira (7), a expectativa é de reunir famílias e crianças para acompanhar a decolagem das pipas, às 14h. No local, o público conta ainda com a tradicional feirinha da Orla de Candeias. À noite será o momento mais esperado, quando pipas com LED iluminarão o céu da praia.