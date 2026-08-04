° / °
Mundo
ORMUZ

Navio de carga relata ter sido atingido no Estreito de Ormuz

Embarcação teria sido alvejado por um projétil desconhecido durante a madrugada

Estadão Conteúdo

Publicado: 04/08/2026 às 09:12

Seguir no Google News Seguir

Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz/AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) informou que um navio de carga relatou ter sido atingido por um projétil na madrugada desta terça-feira (4) no Estreito de Ormuz, na costa de Omã.

O UKMTO disse que a embarcação mencionou ter sido "atingida por um projétil desconhecido" às 2h (pelo horário local), enquanto navegava a 37 quilômetros a nordeste de Al Khasab, em Omã. O órgão não forneceu detalhes sobre a embarcação.

 

Veja também:

conflito , Estreito de Ormuz , Navio , Oriente Médio , Ormuz
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP