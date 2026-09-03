Operação Verão terá 64 bombeiros e dois drones nas praias de Pernambuco durante feriadão de 7 de setembro

Esquema especial para o feriadão contará com cinco embarcações, 23 unidades táticas e reforço das forças de segurança; operação segue até março de 2027

Operação Verão começa neste sábado (5) e seguirá até 5 de março de 2027 (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Até 64 bombeiros militares poderão ser empregados nas praias do Grande Recife durante o feriadão de 7 de Setembro, que marca o início da Operação Verão 2026. O esquema terá ainda cinco embarcações, motos aquáticas, bote inflável de salvamento e dois drones específicos para o monitoramento das praias.

Os equipamentos contam com sistema de alerta para casos de incidentes e afogamentos. A operação começa neste sábado (5), no feriadão da Independência, e seguirá até 15 de março de 2027.

O reforço representa uma ampliação da estrutura utilizada no ano passado. Em 2025, eram quatro embarcações e não havia drones destinados ao acompanhamento das áreas de banho. Agora, os equipamentos serão utilizados no monitoramento das praias, com sistema de alerta para auxiliar na identificação de incidentes e afogamentos.

Ao todo, o planejamento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) prevê 2.790 lançamentos, ou seja, açôes durante a Operação Verão. Nos fins de semana, serão empregadas cinco embarcações e equipes distribuídas entre postos de guarda-vidas e unidades de salvamento. A estrutura contará com 23 unidades táticas, sendo 18 postos de guarda-vidas e cinco embarcações.

Para o feriadão de 7 de Setembro, o efetivo será ampliado. A previsão é de 64 bombeiros militares nas praias entre sábado (5) e segunda-feira (7). Nos fins de semana seguintes, o efetivo ordinário ficará em torno de 48 profissionais, enquanto de segunda a sexta-feira serão 15 unidades táticas.

Segundo o diretor-geral de Operações do CBMPE, coronel Leonardo Rodrigues, os drones serão incorporados ao trabalho de prevenção.

“A diferença do ano passado é que esse ano a gente conseguiu colocar os drones. A tecnologia vai estar a serviço da prevenção no ambiente aquático.”

Inicialmente, os dois equipamentos serão utilizados nas praias de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, com atenção especial para Boa Viagem e Pina. A escolha considera os locais com maior incidência de afogamentos e registros relacionados a animais marinhos.

“A gente está com o planejamento para atender o Grande Recife. Nas praias de Jaboatão, Recife e Olinda, principalmente ali em Boa Viagem e Pina, fazendo esse monitoramento, que são as áreas que têm maior incidência de afogamento e incidência com animais marinhos”, explicou o coronel.

Reforço no policiamento

A Polícia Militar também ampliará a presença nas praias durante a temporada. Estão previstos 10.697 lançamentos entre 5 de setembro e 15 de março de 2027, contemplando 18 das principais praias do litoral pernambucano, incluindo Fernando de Noronha.

O policiamento será feito a pé, em ciclopatrulhas, motocicletas e viaturas. Durante o feriadão, serão aproximadamente 200 lançamentos diários, com cerca de 600 policiais militares empregados no período, segundo o planejamento apresentado pela corporação.

O comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), tenente-coronel César Belo, afirmou que a presença dos policiais terá caráter preventivo, mas também poderá resultar em ações repressivas.

“A Polícia Militar vai se fazendo presente de forma mais ostensiva, de forma mais imponente, com um número bastante expressivo de policiais militares no decorrer de toda a Operação Verão 2026”, disse.

Em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, haverá reforço adicional. Além do efetivo do BPTur, o 18º Batalhão deverá acrescentar cinco duplas de policiamento ostensivo para atuar na praia.

Polícia Civil terá delegacia móvel

A Polícia Civil de Pernambuco também fará parte do esquema integrado. O reforço ocorrerá entre 5 de setembro e 14 de março, com equipes em pontos de maior movimentação turística.

A atuação será concentrada em Ponta de Pedras, Ilha de Itamaracá, Maria Farinha, Olinda, Boa Viagem, Piedade, Porto de Galinhas e Tamandaré. Em Olinda, haverá reforço em dois pontos, com atuação na Delegacia de Varadouro e de uma delegacia móvel na Praça do Carmo.

Segundo o diretor integrado metropolitano, delegado Paulo Gondim, as equipes atuarão no registro de boletins de ocorrência, orientações preventivas e procedimentos em casos de flagrantes, termos circunstanciados de ocorrência e atos envolvendo menores.

Entre os registros mais comuns durante períodos de grande movimentação estão extravio de documentos, perda de celulares e furtos.

Helicóptero preparado para salvamentos

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) também terá uma aeronave dedicada à operação. A unidade dispõe de seis helicópteros e quatro aviões, mantidos em escala de manutenção para garantir disponibilidade operacional.

Durante a Operação Verão, um helicóptero Esquilo ficará com tripulação preparada para intervenção imediata em casos de salvamento aquático. Nos fins de semana e feriados, a aeronave terá uma hora de voo destinada ao patrulhamento. Em janeiro, o patrulhamento será realizado diariamente.

O coronel Heitor Martins, do GTA, explicou que a aeronave também poderá ser acionada fora dos períodos programados de voo em situações de emergência.

No salvamento aquático, o helicóptero pode utilizar um equipamento acoplado à aeronave para retirar a vítima do mar. "Um operador é lançado na água, realiza a captura e retorna com a vítima para a aeronave, que dá sequência ao atendimento de emergência e, quando necessário, ao transporte para uma unidade hospitalar", pontua Martins.

Prevenção depende dos banhistas

Com o aumento do movimento nas praias, as forças de segurança reforçam que a atuação dos agentes não substitui os cuidados dos banhistas. A recomendação é respeitar placas, bandeiras e as orientações dos guarda-vidas.

“O bombeiro não tem condições de estar presente em todo local, a todo tempo. O trabalho é feito para garantir a prevenção e evitar que a emergência aconteça, mas é fundamental que a população siga as orientações de segurança”, afirmou o diretor-geral de Operações do CBMPE, coronel Leonardo Rodrigues.

A orientação inclui evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes ou durante o banho de mar e não entrar na água em áreas sinalizadas como perigosas ou em condições adversas.

Pais e responsáveis também devem manter crianças e adolescentes sob supervisão constante e não permitir que menores entrem sozinhos no mar. O uso de roupas de cores chamativas pode ajudar na identificação das crianças.