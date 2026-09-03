Esquema especial para desfile de 7 de Setembro terá desvios na Avenida Mascarenhas de Morais

CTTU terá efetivo de 110 profissionais nas vias para orientar condutores e garantir a segurança viária durante o evento

Três desvios serão implantados ao longo da Avenida Mascarenhas de Morais (Foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press)

Na próxima segunda-feira (7), a Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, terá mudanças no trânsito para receber o Desfile da Independência. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de mobilidade.

Ao todo, três desvios serão implantados ao longo da avenida. Para garantir a segurança viária e organizar a circulação durante o evento, a CTTU informou que um efetivo de 110 profissionais estarão distribuídos em pontos estratégicos para orientar os condutores e monitorar o tráfego.

O primeiro desvio terá início às 4h, nas imediações da Justiça Federal de Pernambuco. Nesse ponto, os condutores que trafegam pela via no sentido Centro serão direcionados para a Rua Dez de Julho.

No sentido Aeroporto, haverá um desvio na altura da Rua Júlio Verne. Os condutores que vêm do Centro e desejam seguir para o Aeroporto deverão acessar a Rua Arquiteto Luiz Nunes e, em seguida, a Avenida Engenheiro Alves de Souza, de onde poderão acessar a nova Ponte Júlia Santiago.

Para os condutores que circulam pela Avenida Boa Viagem e precisam seguir em direção ao Ipsep, a orientação é utilizar o Viaduto Tancredo Neves para acessar a Avenida Recife, evitando a área do desfile e as vias próximas à Avenida Mascarenhas de Moraes.



Para minimizar os impactos na mobilidade, a CTTU recomenda que, sempre que possível, os condutores evitem trafegar pela Avenida Mascarenhas de Moraes e pelas vias transversais durante o período de interdição. A previsão é de que o esquema seja encerrado às 12h, após a dispersão do público e a liberação das vias.



Em caso de dúvidas ou para solicitar atendimento relacionado ao trânsito, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

