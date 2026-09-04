Esposa do influenciador Lito diz que ele está "cognitivo, falante, pensante", após deixar hospital

Mila Seidi disse ainda que pretende publicar um vídeo de Lito conversando e que o canal do influenciador terá uma atualização sobre seu estado

Conhecido pelo conteúdo sobre aviação, Lito também lançou um livro para ajudar pessoas a superar o medo de voar (Reprodução/Instagram @milaseidi)

O mecânico de aviação e influenciador Lito Sousa está bem e segue "cognitivo, falante, pensante", afirmou a mulher dele, Mila Seidl, nesta quinta-feira (3). Lito está em casa após ter sido internado por causa da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara.

Ela também esclareceu que os cuidados paliativos recebidos por Lito não significam que ele esteja em cuidados terminais. Segundo ela, o casal chegou em casa na terça-feira (1º) e passa por um período de adaptação à rotina fora do hospital.

"A gente chegou terça-feira e está uma correria para fazer as coisas darem certo aqui. O hospital tem muitos cuidados, né? Então, em casa, a gente está se adaptando", contou em publicação nas redes sociais.

Mila comparou o processo à chegada de um bebê, quando as necessidades vão sendo percebidas no cotidiano. Ela afirmou ainda que pretende publicar um vídeo de Lito conversando e que o canal do influenciador terá uma atualização sobre seu estado.

A mulher de Lito também rebateu informações sobre o significado dos cuidados paliativos. "Cuidados paliativos não são cuidados terminais, não é isso. É quando ainda não tem um tratamento efetivo e você cuida dos sintomas", afirmou.

Segundo Mila, Lito mantém uma rotina intensa de cuidados em casa com fisioterapia duas vezes por dia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico, além do uso de medicamentos.

"É uma rotina, assim, muito punk. Fisioterapia duas vezes por dia, fono, terapia ocupacional, psicóloga. Muitas coisas e isso tem ajudado muito", disse.

Ela também citou massagens, alimentação e a presença da família entre os cuidados. Segundo Mila, a fé e o carinho recebido pelas redes sociais têm contribuído para o momento vivido pelo influenciador. "Tem trazido bons resultados. Mas, se Deus quiser teremos novidades. Então, sigam aí com a gente."







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Diagnóstico de doença rara

Lito foi internado após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

O diagnóstico ocorreu depois de Lito descobrir um câncer de próstata, há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, ele começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos, com perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal. O quadro evoluiu para dormência e falta de coordenação.

O influenciador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein na zona sul de São Paulo, e passou por uma série de exames até receber o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob.

Recentemente, Lito relatou melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que a mão, antes praticamente parada, voltou a realizar alguns movimentos durante a internação.

Conhecido pelo conteúdo sobre aviação, Lito também lançou um livro para ajudar pessoas a superar o medo de voar.