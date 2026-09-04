Parada da Diversidade do Cabo chega à 24ª edição neste domingo (6)

Manifestação será realizada no dia 6 de setembro, com concentração na Vila da Cohab e programação cultural na Praça da 55

O evento terá como tema "Luta, resistência e sobrevivência (Fotos: Arquivo/GHC)

No próximo domingo (6), o Cabo de Santo Agostinho realiza a 24ª Parada da Diversidade, uma das principais manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+ no município. O evento terá como tema “Luta, resistência e sobrevivência”.

Realizada anualmente pelo Grupo Homossexual do Cabo (GHC), a Parada terá concentração a partir das 18h, no Trevo da Rua 55, na Vila da Cohab. De lá, o público seguirá em caminhada até a Praça da 55, um dos principais pontos de encontro e convivência do Cabo, onde serão realizadas as apresentações culturais.

Para o presidente do Grupo Homossexual do Cabo (GHC), Fernando Rodrigues, a escolha do tema deste ano representa a realidade vivenciada pela população LGBTQIAPN+ diante do preconceito e das diversas formas de violência.

O Brasil segue entre os países que mais registram assassinatos de pessoas travestis e transexuais no mundo. Em Pernambuco, a situação também é preocupante. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre as 24 unidades da Federação que apresentaram informações, o estado ocupa a segunda posição em número de homicídios dolosos contra pessoas LGBTQIAPN+, com 24 casos registrados em 2025.

“Existe uma luta pela sobrevivência diante de tantas adversidades. Continuamos lutando contra o preconceito, porque sobrevivemos a tantas situações de violência e resistimos em busca de melhorias e de mais direitos para a população LGBTQIAPN+”, destaca Fernando Rodrigues.

Durante a programação, também será realizada a entrega do Troféu Mão Amiga, homenagem destinada a pessoas e instituições que contribuem para a realização da Parada da Diversidade e são parceiras do evento.

A Parada contará ainda com a participação da Banda Sensação, principal atração do evento, além do MC Meck Gibizinho, do DJ Joga Dança e de apresentações de drag queens.

O ato é considerado a segunda Parada LGBTQIAPN+ mais antiga de Pernambuco. A primeira edição foi realizada em 2002.