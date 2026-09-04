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ACIDENTE

Caminhão tomba e sai da pista na BR-408, em Paudalho

Motorista ficou ferido, a princípio sem gravidade, e foi socorrido pelo Samu para uma unidade de saúde; teste do bafômetro apresentou resultado normal

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/09/2026 às 07:35

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O motorista teria perdido o controle do veículo/Foto: Divulgação/PRF

O motorista teria perdido o controle do veículo (Foto: Divulgação/PRF)

Um caminhão tombou e saiu da pista, na tarde desta quinta-feira (3), no km 96 da BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle do veículo, que tombou e caiu para fora da pista.

“O motorista ficou ferido, a princípio sem gravidade, e foi encaminhado pelo Samu para uma unidade de saúde”, informou a corporação.

Ainda segundo a PRF, o condutor realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.

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acidente , caminhão , prf
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