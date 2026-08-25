Grande Recife lança ‘Rumo’, plataforma de informações para passageiros de ônibus da RMR

Sistema reúne horários, itinerários, paradas e informações sobre a operação do transporte público da Região Metropolitana do Recife

A plataforma também permitirá a integração com o aplicativo Waze (Reprodução/Rede Social)

Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitanos (CTM) lançou oficialmente o Rumo, site e aplicativo voltado aos passageiros do sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A plataforma tem como proposta centralizar informações sobre a operação dos ônibus e substituir sistemas defasados, apostando em um formato mais acessível aos usuários.

A nova ferramenta foi desenvolvida pelo consórcio para simplificar a comunicação com os passageiros. Termos técnicos do setor de transporte foram substituídos por expressões do cotidiano. A expressão “ordem de serviço”, por exemplo, dá lugar a “horários previstos”, com o objetivo de facilitar a compreensão sobre a operação.

Segundo o presidente do CTM, Matheus Freitas, o objetivo é garantir mais autonomia aos usuários do sistema.

“O Rumo reúne, em um só lugar, os quadros de horários do transporte público por ônibus da RMR, com o detalhamento dos itinerários completos, mapas das linhas, busca por paradas, informações por operadora, acompanhamento de veículos e viagens e o valor atualizado das tarifas”, afirma.

Na atual fase de implementação, o sistema já disponibiliza os trajetos detalhados das linhas de ônibus da RMR e os quadros de horários específicos para dias úteis e sábados.

Trânsito

A plataforma também permitirá a integração com o aplicativo Waze, possibilitando que o usuário consulte a situação do trânsito no momento em que pesquisar o percurso que deseja fazer.

Com a atualização, será possível acompanhar eventos que estejam afetando a circulação viária e possam causar impactos nos deslocamentos, como retenções e alterações nas condições de tráfego.

O sistema foi estruturado para ser compatível com ferramentas de acessibilidade, incluindo suporte a leitores de tela para pessoas com deficiência visual e opções de alto contraste.