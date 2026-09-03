Helena Martins toma posse na Associação do Ministério Público de Pernambuco e diz que novo momento é desafiador

Em discurso, promotora reeleita à presidência disse que 2026 tem sido um dos períodos mais delicados para a entidade

Posse da presidenta da AMPPE Helena Martins (Karol Rodrigues/DP Foto)

Reeleita à presidência da Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE), a promotora Helena Martins considera que o biênio 2026-2027 será desafiador para a entidade. Ela tomou posse em cerimônia realizada na noite desta quinta na sede da instituição, no bairro da Madalena, no Recife.

No discurso de posse, Helena disse que o ano de 2026 tem sido "um dos períodos mais delicados da história recente da nossa classe". Em depoimento ao Diario, a presidente destacou que a nova gestão terá como ponto de partida a experiência acumulada durante o primeiro mandato, mas também terá que lidar com um cenário que considera mais desafiador. "Estamos na recondução, mas é um momento de muito desafio, diferente de quando assumimos há dois anos atrás", afirmou.

Helena Martins também ressaltou que o conhecimento adquirido durante a primeira gestão será utilizado para conduzir a entidade. “É muito importante esse conhecimento que a gente tem, esse aprendizado que a gente teve da associação no primeiro biênio na nossa primeira gestão. E a gente vai levar exatamente esse aprendizado e essa experiência para dirigir a entidade de classe agora com esses desafios que estão postos em 2026”, disse.

Além da presidente, também tomaram posse os integrantes da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Consultivo, eleitos para o novo mandato. Ela considera que "2026 especificamente é um ano mais difícil do que os anteriores”.

A AMPPE representa membros do Ministério Público de Pernambuco e atua na defesa das prerrogativas e interesses institucionais da categoria, além de promover ações voltadas ao fortalecimento da instituição. A nova gestão ficará à frente da entidade pelos próximos dois anos.