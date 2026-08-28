Buggy com turistas pega fogo em Fernando de Noronha; ninguém fica ferido

O acidente aconteceu na segunda-feira (24), na Estrada da Conceição, próximo à Praia do Meio. Os ocupantes conseguiram deixar o veículo rapidamente

Acidente aconteceu próximo à Praia do Meio (Foto: Reprodução)

Turistas passaram por um grande susto na tarde da segunda-feira (24), no Arquipélago de Fernando de Noronha. Um buggy alugado por turistas pegou fogo na Estrada da Conceição, próximo à Praia do Meio.

Os ocupantes do veículo conseguiram sair rapidamente e não ficaram feridos. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o efetivo foi acionado no fim da tarde de segunda-feira (24) para atender a uma ocorrência de incêndio em um veículo, em Fernando de Noronha.

Uma viatura de combate a incêndio foi deslocada até o local e conseguiu extinguir as chamas. Não houve vítimas.