Fernando de Noronha proíbe entrada de veículos elétricos individuais por 60 dias

A proibição entrou em vigor na terça-feira (25) (Reprodução/Bike da Ilha)

A entrada de equipamentos de mobilidade individual com propulsão exclusivamente elétrica foi proibida em Fernando de Noronha pelo período de 60 dias. A medida foi estabelecida através da Portaria Distrital 050/2026, de 25 de agosto, assinada pelo administrador da ilha, Virgílio Oliveira.

A restrição inclui bicicletas elétricas, monociclos elétricos, patinetes elétricos, skates elétricos, entre outros equipamentos de mobilidade individual autopropelidos que se enquadrem na regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e não estejam sujeitos a registro, licenciamento ou emplacamento.

A medida busca atender à necessidade de regulamentar esses equipamentos em Fernando de Noronha. De acordo com a portaria, a intenção é evitar o acúmulo de bens, resíduos tecnológicos e materiais abandonados no arquipélago.

A restrição ocorre após um princípio de incêndio causado pela explosão da bateria de uma bicicleta elétrica em uma oficina mecânica na Floresta Nova, em Fernando de Noronha, em maio deste ano. Contudo, a medida gera dúvidas sobre como o arquipélago pretende cumprir suas metas de sustentabilidade, uma vez que o banimento temporário da entrada desses modais,em alguns casos, força moradores e turistas a dependerem de veículos maiores e, muitas vezes, poluentes.

Para Lucas Torres, sócio da empresa Bike da Ilha, que atua há sete anos com o aluguel de bicicletas elétricas no arquipélago, é necessário criar regras de descarte correto. "É muito importante dar um destino adequado aos resíduos. Acredito que é necessário criar regras para o uso e a implantação de ciclovias, mas proibir totalmente a entrada de um veículo sustentável como a bicicleta elétrica não é o melhor caminho", afirma.