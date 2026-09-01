Petrolândia sedia simpósio nacional de produtores de coco

Município do Sertão de Pernambuco fornece 162 mil toneladas de coco por ano e já é um dos maiores produtores do país

Petrolândia se destaca na produção de coco (Sindicoco/Divulgação)

Considerada uma das principais produtoras de coco do país segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística), Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, recebe entre esta quarta-feira (2) e sexta-feira (4) o 3º Simpósio de Oportunidades de Negócios na Cultura de Coco. O evento é realizado pelo Sindicato Nacional dos Produtores de Coco do Brasil (Sindicoco) e reúne produtores, técnicos, professores, estudantes, expositores e empresários do Brasil e do exterior.



Com o tema “Casca de coco não é lixo, é lucro!”, o simpósio busca discutir estratégias para o desenvolvimento da cadeia produtiva do coco, com foco em produtividade, competitividade e sustentabilidade.

Segundo o presidente do Sindicoco e coordenador do simpósio, Francisco Nunes, a iniciativa pretende aproximar produtores e investidores interessados no aproveitamento de materiais que atualmente são descartados.

“A ideia é dar visibilidade aos expositores de insumos e aos investidores com interesse na manufatura, beneficiamento e industrialização da matéria-prima que é descartada nas atividades de comercialização da água de coco”, explicou.

Durante os três dias de programação, especialistas de diferentes regiões do país vão abordar temas relacionados ao cultivo e à produção, como manejo de ácaros, impactos do clima sobre a produtividade, nutrição, ecofisiologia, fisiologia vegetal e fertirrigação. O uso de drones agrícolas para pulverização e aplicação de insumos também estará entre os assuntos discutidos.

Evento terá palestras, Dia de Campo e minifeira

Além das palestras, a programação contará com um "Dia de Campo", voltado à apresentação de informações práticas sobre produtividade e qualidade na produção de coco.

O evento também terá uma minifeira com espaços destinados à exposição e comercialização de produtos e serviços. Segundo Nunes, a rede hoteleira de Petrolândia já está praticamente ocupada devido à realização do evento. A expectativa é de participação de representantes de diferentes estados brasileiros e também do exterior.

Petrolândia se destaca na produção de coco

A escolha do município para sediar o simpósio está relacionada ao crescimento da produção local. De acordo com o Sindicoco, Petrolândia produz aproximadamente 162 mil toneladas de coco por ano, em uma área de cerca de 5 mil hectares.

A atividade movimenta mais de R$ 113 milhões no município e, segundo a entidade, o resultado está relacionado à combinação de clima favorável, uso de tecnologia agrícola, investimentos no processamento de derivados do coco e atuação dos produtores.

A proposta do simpósio é discutir justamente novas oportunidades para ampliar o aproveitamento da produção e fortalecer a presença do coco pernambucano nos mercados nacional e internacional.

