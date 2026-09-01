Criança de 3 anos picada por escorpião em escola de Igarassu inicia nova etapa de tratamento

Menino ficou internado após acidente e, segundo a mãe, atualmente não movimenta o braço e a perna do lado direito do corpo

Espécies como o escorpião sul-africano de cauda grossa, que tem pinças pequenas, tem o veneno 10 vezes mais letal do que o escorpião dourado de Israel (Foto: Scorpiology/Reprodução)

O menino de 3 anos que foi picado por um escorpião dentro de uma escola em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, iniciou uma nova etapa no processo de recuperação. Após enfrentar um quadro grave causado pelo veneno do animal, a criança agora deverá passar por um acompanhamento voltado à recuperação dos movimentos que perdeu.



Segundo a mãe, o menino não movimenta atualmente o braço e a perna do lado direito do corpo. Ela também percebeu alterações no sorriso da criança e aguarda uma avaliação mais detalhada da equipe de neurologia para entender a extensão das lesões.

“Por conta das lesões que ele teve no cérebro, a gente não tem noção ainda da proporção dessas lesões. Ele fez a ressonância, mas a neuro ainda não veio falar comigo”, relatou a mãe.

Ela contou que o resultado do exame de ressonância magnética havia sido disponibilizado, mas ainda aguardava a conversa com a médica para compreender a profundidade das lesões e quais poderão ser os impactos na recuperação do filho.

Família mantém esperança na recuperação

Apesar das dificuldades enfrentadas desde o acidente, a mãe afirma estar mais tranquila e demonstra confiança na evolução da criança.

“Eu estou bem, grata demais a Deus, meu coração está em paz. Agora vamos iniciar uma nova etapa para que ele volte a ter os movimentos que perdeu, mas tenho fé que será mais uma vitória para a conta”, afirmou.

A rotina no hospital, porém, continua sendo desgastante. Segundo ela, o menino passa grande parte do dia acordado, o que também dificulta o descanso da família. Para conseguir tomar banho e ter alguns momentos de descanso, a mãe contou que precisou recorrer a uma casa de apoio próxima ao hospital enquanto outras pessoas ficam responsáveis por acompanhar a criança.

O menino foi picado por um escorpião-amarelo no dia 4 de agosto dentro de uma escola em Igarassu. Após o acidente, ele foi encaminhado inicialmente para atendimento no município e posteriormente transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, onde precisou ser entubado e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na época, segundo a mãe, o veneno provocou lesões no coração e no pulmão, além de uma infecção. Posteriormente, a criança foi transferida para o Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape).

Agora, a família aguarda novas avaliações médicas para compreender melhor as consequências neurológicas do envenenamento e definir os próximos passos do tratamento.

