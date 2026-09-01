Marinha retira lancha encontrada virada no mar de São José da Coroa Grande e inicia investigação

Embarcação estava próxima a barreiras de corais; até o momento, não há informações sobre vítimas ou náufragos

Lancha é retirada do mar na Praia de São José da Coroa Grande (Divulgação/Capitania dos Portos de Pernambuco)

A Marinha do Brasil retirou do mar umaa embarcação encontrada emborcada nas proximidades da praia de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco. O caso foi comunicado à Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) no último domingo (30) e as circunstâncias do ocorrido ainda são investigadas.



Segundo nota divulgada pela Marinha nesta terça-feira (1º), uma equipe de Inspeção Naval foi enviada ao local para realizar as verificações necessárias. Com apoio da Prefeitura de São José da Coroa Grande, a embarcação foi retirada da água e, atualmente, não oferece risco à segurança da navegação.

A Capitania dos Portos também informou que não há indícios de poluição hídrica provocada pelo acidente.

Marinha ainda tenta identificar embarcação

Até o momento, não foram encontradas informações sobre possíveis vítimas ou náufragos relacionados à ocorrência. As diligências continuam para identificar a embarcação, além de localizar o proprietário ou responsável.

A Capitania dos Portos de Pernambuco informou ainda que irá instaurar um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas, as circunstâncias e eventuais responsabilidades relacionadas ao caso.

O procedimento terá prazo inicial de 90 dias para conclusão.

A Marinha reforçou o compromisso com a segurança da navegação e com a salvaguarda da vida humana no mar. Em casos de emergência marítima ou fluvial, a população pode acionar o serviço pelo telefone 185 ou pelo canal 16 VHF, frequência internacional de socorro e chamada do Serviço Móvel Marítimo.