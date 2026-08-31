Chega a 88 o número de armas apreendidas na Operação Asas de Aço no Grande Recife

Somente na quarta etapa da operação, realizada na sexta-feira (28), foram apreendidas 36 armas de fogo, além de mais de 3 kg de drogas, 203 munições e 14 indivíduos

Além de armamentos, também foram apreendidas drogas (Foto: PMPE/ Divulgação)

Um total de 88 armas de fogo foi apreendido pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) durante três ações realizadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) desde outubro do ano passado. As apreensões ocorreram no âmbito da Operação Asas de Aço. Somente na ação mais recente, realizada entre a última sexta-feira (28) e o sábado (29), foram recolhidas 36 armas, além de mais de 3 quilos de drogas, 203 munições e 14 indivíduos.

Os detalhes da ação foram apresentados durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (31).

Segundo o major da PM Rodrigo Monteiro, que comandou a operação, o armamento recolhido nesta quarta edição era formado por 22 armas longas e 14 armas curtas, entre pistolas e revólveres. Duas submetralhadoras calibre 9 milímetros estavam entre as armas apreendidas.

Também foram recolhidos um colete balístico e outros materiais. As drogas encontradas durante as diligências eram maconha, crack e cocaína.

“Na primeira edição, que ocorreu em outubro do ano passado, foram 24 armas, número já bastante alto. Na última edição, em abril, foram 28. Mas nessa agora conseguimos 36 armas de fogo”, afirmou o major Rodrigo Monteiro.

Olinda concentra apreensões

Olinda foi o município com a maior quantidade de armas apreendidas. Das 36 armas recolhidas durante a ação, 19 foram encontradas na cidade. Onze delas foram localizadas durante uma atuação conjunta entre a CIPMoto e o Grupamento Tático Aéreo (GTA), em uma área que compreende as comunidades de Marezão, Jiriquiti e Ponte Preta.

Três pessoas foram presas em flagrante nessa ocorrência. De acordo com a PM, os suspeitos tentaram fugir por uma área de mangue e de difícil acesso. O apoio da aeronave permitiu que os policiais acompanhassem a movimentação e indicassem aos agentes em solo o local para onde os homens haviam corrido.

O tenente Alessandro Montenegro, piloto do GTA que participou da ação, explicou que a aeronave também foi utilizada como plataforma de observação. Segundo ele, os policiais conseguiram identificar suspeitos escondidos em áreas de mangue e ruínas e repassar as informações para as equipes que realizavam o cerco em solo.

“Essa atuação eficaz, essa força-tarefa em conjunto com a ROCAM foi eficaz para a realização de algumas prisões na operação”, disse.

Segundo Rodrigo Monteiro, os três presos em flagrante foram localizados na região de Jiriquiti. Dois deles já tinham antecedentes por tráfico de drogas.

Ao todo, 19 ocorrências foram registradas durante a ação, com atuação em diferentes pontos da RMR. Além de Olinda, as equipes passaram por áreas do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Paulista.

A operação mobilizou 113 policiais militares, sendo sete oficiais e 106 praças, distribuídos em 25 equipes. Também foram utilizadas quatro viaturas para apoio na condução dos envolvidos.

A ação começou por volta das 15h da sexta-feira e estava prevista para terminar às 23h. Duas ocorrências, no entanto, avançaram pela madrugada. A última terminou por volta do meio-dia do sábado (29), na Delegacia do Varadouro, em Olinda.

Ao todo, 14 pessoas foram encaminhadas para delegacias. Três foram autuadas em flagrante, sete assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e quatro foram liberadas.

De acordo com o major, parte dos conduzidos foi liberada porque os materiais apreendidos não estavam diretamente em posse dos suspeitos.

“Muitas vezes, quando a nossa equipe chega para atuar, muitos correm, jogam o material e, quando a gente pega esse material, não vai dizer que o material estava com a pessoa. A autoridade policial e o delegado entendem que não é o momento de autuar em flagrante”, explicou.