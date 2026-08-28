De 1,5 milhão a menos de 5 mil: Confira as estimativas do IBGE sobre a população dos municípios de Pernambuco

Recife lidera entre os mais populosos, enquanto Itacuruba é a cidade com menos habitantes nas estimativas de 2026

A capital pernambucana tem 1.588.983 habitantes (Foto: Arquivo/ DP)

Pernambuco tem 9,58 milhões de habitantes em 2026, segundo as novas estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas como essa população está distribuída pelo Estado? Recife lidera com folga, seguido por Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e Caruaru, enquanto outros municípios da Região Metropolitana também aparecem entre os maiores contingentes populacionais.

Entre os 15 municípios mais populosos, a Região Metropolitana do Recife domina o ranking. Além da capital e de Jaboatão, de acordo com o IBGE, aparecem Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, São Lourenço da Mata, Ipojuca e Abreu e Lima. O interior é representado por municípios como Petrolina, Caruaru, Garanhuns, Vitória de Santo Antão e Santa Cruz do Capibaribe.

O tamanho da população varia bastante entre os municípios pernambucanos. Recife, com 1.588.983 habitantes, tem quatro vezes mais moradores do que Petrolina, terceira colocada no ranking estadual, e mais de 350 vezes do que Itacuruba, a menor estimada entre os municípios.

O interior, porém, reúne alguns dos principais centros populacionais do estado. Além de Petrolina e Caruaru, Garanhuns, Vitória de Santo Antão e Santa Cruz do Capibaribe aparecem entre os 15 municípios mais populosos. Na outra ponta, os menores contingentes estão concentrados sobretudo em municípios do Sertão, com populações inferiores a 8 mil habitantes.

Os 15 municípios mais populosos de Pernambuco — 2026



1. Recife - 1.588.983 / Região Metropolitana



2. Jaboatão dos Guararapes - 685.222 / Região Metropolitana



3. Petrolina - 422.461 / Sertão



4. Caruaru - 408.281 / Agreste



5. Paulista - 367.155 / Região Metropolitana



6. Olinda - 364.087 / Região Metropolitana

7. Cabo de Santo Agostinho - 219.044 / Região Metropolitana

8. Camaragibe - 156.425 / Região Metropolitana



9. Garanhuns - 152.484 / Agreste

10. Vitória de Santo Antão - 142.419

11. Igarassu - 123.666 / Região Metropolitana

12. São Lourenço da Mata - 118.719 / Região Metropolitana

13. Ipojuca - 107.370 / Região Metropolitana



14. Santa Cruz do Capibaribe - 105.386 / Agreste

15. Abreu e Lima - 104.527 / Região Metropolitana

Os 10 municípios menos populosos de Pernambuco — 2026

1. Itacuruba - 4.491



2. Ingazeira- 4.989

3. Calumbi -5.342

4. Salgadinho -5.346



5. Solidão - 5.371



6. Quixaba - 6.751



7. Terezinha - 6.850

8. Granito - 7.227



9. Ibirajuba - 7.325

10. Vertente do Lério - 7.770

Fernando de Noronha tem uma população estimada pelo IBGE de 3.341 habitantes, mas, por se tratar de um distrito estadual, e não nos municípios, não consta no ranking.

Distribuição dos 15 mais populosos

Dos 15 municípios mais populosos de Pernambuco, 10 estão na Região Metropolitana do Recife: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, São Lourenço da Mata, Ipojuca e Abreu e Lima.

Outros três estão no Agreste: Caruaru, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe.

Petrolina é o único representante do Sertão, enquanto Vitória de Santo Antão é o único município da Zona da Mata.

Entre os 15 menos populosos, nove estão no Sertão, cinco no Agreste e um na Zona da Mata. Nenhum está na Região Metropolitana

1. Itacuruba - 4.491 / Sertão

2. Ingazeira - 4.989 / Sertão

3. Calumbi - 5.342 / Sertão

4. Salgadinho - 5.346 / Agreste

5. Solidão - 5.371 / Sertão

6. Quixaba - 6.751 / Sertão

7. Terezinha - 6.850 / Agreste

8. Palmeirina - 7.059 / Agreste

9. Granito - 7.227 / Sertão

10. Ibirajuba - 7.325 / Agreste

11. Vertente do Lério - 7.770 / Agreste

12. Camutanga - 7.952 / Zona da Mata

13. Brejinho - 8.055 / Sertão

14. Tuparetama - - 8.269 / Sertão

15. Terra Nova - 9.241 / Sertão

Ranking das quatro grandes regiões

Soma da população estimada de todos os municípios de cada conjunto de regiões de desenvolvimento:

1. Região Metropolitana - 3.968.548 - 41,4%

2. Agreste - 2.465.734 - 25,7%

3. Sertão - 1.836.635 - 19,2%

4. Zona da Mata - 1.308.895 - 13,7%

Percentuais calculados sobre a população dos 184 municípios (9.579.812 habitantes).

Estimativas da população pela divisão das 12 RDs oficiais de Pernambuco

1. Metropolitana - 3.968.548

2. Agreste Central - 1.191.802

3. Agreste Meridional - 705.835

4. Mata Sul - 696.905

5. Mata Norte - 611.990

6. Sertão do São Francisco - 573.626

7. Agreste Setentrional - 568.097

8. Sertão do Pajeú - 346.296

9. Sertão do Araripe - 337.186

10. Sertão do Moxotó - 251.152

11. Sertão Central - 185.101

12. Sertão de Itaparica - 143.274

A soma dos 12 grupos é 9.579.812, exatamente a população dos municípios; os 3.364 habitantes restantes correspondem a Fernando de Noronha.