Concursos e seleções em Pernambuco oferecem 766 vagas com salários de até R$ 15 mil

Editais abertos oferecem oportunidades tanto para UFPE como para candidatos de níveis médio, técnico e superior em diferentes cidades até o final de agosto

Gabarito de provas — Foto: Magnific/Divulgação (Foto: Magnific/Web)

Em Pernambuco, diversas oportunidades em concursos e processos seletivos estão disponíveis para quem deseja atuar no setor público. Ao todo, estão sendo oferecidas 766 vagas em diversos municípios, incluindo inscrições para docentes na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os salários variam conforme os cargos e podem chegar a R$ 15 mil.

Entre os municípios com inscrições abertas estão Terra Nova, São Bento do Una, Belo Jardim, Alagoinha e Exu. Os candidatos devem observar os prazos e as exigências previstas em cada edital.

Confira, abaixo, os concursos e seleções que estão com inscrições abertas até o final de agosto.

Prefeitura de Terra Nova

Inscrições até 5 de agosto;

104 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior;

Salário de até R$ 13 mil;

Confira o edital.



Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Inscrições até 16 de agosto;

41 vagas para professor de nível superior;

Salário de até R$ 13,7 mil;

Confira o edital.



Prefeitura de São Bento do Una

Inscrições até 17 de agosto;

175 vagas para professor de diversas áreas;

Salário de até R$ 4,7 mil;

Confira o edital.



Câmara de Belo Jardim

Inscrições até 20 de agosto;

57 vagas de nível fundamental, médio e superior;

Salário de até R$ 2,8 mil;

Confira o edital.



Prefeitura de Alagoinha

Inscrições até 24 de agosto;

84 vagas de nível médio, técnico e superior;

Salário de até R$ 3,2 mil;

Confira o edital.



Prefeitura de Exu

Inscrições até 31 de agosto;

305 vagas de nível fundamental, médio e superior;

Salário de até R$ 15,1 mil;

Confira o edital.

