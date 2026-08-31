Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa a classificação, a virada e a decepção do trio de ferro

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV

Eurico comemora gol pelo Santa Cruz (Mariana Tolentino )

No Podcast Futebol Diario desta segunda-feira (31), comentamos como foi a rodada para o Trio de Ferro Pernambucano nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

O Santa Cruz foi ao Goiás e voltou com a classificação ao quadrangular diante do Anápolis. Nos Aflitos, o Náutico conquistou uma grande virada sobre o Athletic, enquanto o Sport, em Novo Horizonte, decepcionou e foi derrotado pelo Novorizontino.



O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.





