Renan minimiza decisão de Toffoli e pede a aliados que não "baixem a cabeça"

Ministro apontou que Renan listou ao TSE apenas um site e uma conta no X, mas posteriormente foram informados 18 perfis (Foto: Guilherme Damasceno/CB/D.A. Press)

Em vídeo divulgado neste domingo (30/8), o presidenciável Renan Santos (Missão) minimizou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de adiar a análise do registro de sua candidatura à Presidência por “indícios de ilicitude”. Ao se dirigir a apoiadores, ele pediu que não se preocupem ou “baixem a cabeça” diante da notícia.

Em despacho, o ministro do TSE Dias Toffoli retirou de pauta o julgamento do registro da candidatura de Renan Santos apontando supostas irregularidades envolvendo a indicação das redes sociais vinculadas ao candidato à Justiça Eleitoral.

No vídeo, Renan disse que o caso se trata de um “problema interno do sistema” do TSE que envolve “o registro das redes sociais de todos os candidatos”. “É um problema que envolve o TSE que foi resolvido há muito tempo. A gente registrou sim minhas redes sociais”, disse.

Segundo ele, há uma tentativa de enquadrar a campanha dele como uma que "está basicamente abusando do poder econômico”. O candidato chamou a ideia de “bizarra”, com o argumento de que sua campanha “é a mais pobre e a mais barata”.

“Eu disponho apenas de vaquinha, doações privadas, não tenho tempo de TV, Fundo Partidário e Eleitoral. Não tenho absolutamente nada”, completou. “As campanhas de outros estão usando centenas de milhões de reais por dentro e por fora. (...) Não acredito que a justiça vai ser tão injusta em um caso desse”, pontuou.

Na decisão, o ministro apontou que Renan Santos listou ao TSE apenas um site e uma conta no X como suas redes sociais no dia 7 de agosto. Posteriormente, no dia 19 de agosto, foram informados 18 perfis ligados ao candidato “como complementação às informações do registro, enviado à Justiça Eleitoral em 7/8/2026", escreveu Toffoli.

Pelas regras eleitorais, os candidatos precisam informar, no pedido de registro, os endereços dos canais utilizados para comunicação na internet. Como a relação completa foi apresentada posteriormente pela chapa, Toffoli decidiu suspender a análise do processo, que estava prevista para começar nesta segunda-feira.