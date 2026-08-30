Náutico avança às semifinais do Nordestão Sub-20 e vai enfrentar o Bahia
Jogando nos Aflitos, os garotos do Timbu venceram com facilidade o Falcon e seguem buscando o segundo título da competição
Publicado: 30/08/2026 às 19:10
Jogadores da base do Náutico (Sávyo Miguel/FPF)
O Náutico derrotou o Falcon por 3 a 0 neste sábado (29) e garantiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste Sub-20.
João Marcelo, Daniel e Isaque marcaram para o Timbu, que agora vai enfrentar o Bahia, no dia 12 de setembro, em jogo único, com mando dos adversários, por um lugar na grande final.
Com 100% de aproveitamento, os alvirrubros terminaram a fase de grupos em primeiro lugar e buscam o segundo título na competição de base, já que, em 2020, se sagraram campeões após derrotarem o Fortaleza na decisão.
A outra semifinal será disputada no mesmo dia, entre Estrela de Março e Fortaleza, com mando da equipe baiana.
O Leão do Pici avançou após eliminar o Santa Cruz nos pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou zerado, com a Cobra Coral sendo derrotada nas penalidades por 5 a 4.
Halanzinho é o destaque do Náutico
O grande nome do Náutico na competição até o momento é o meia Halanzinho, de 20 anos, que soma quatro gols em quatro partidas.
Desde 2023 na base do Timbu, o jovem tem 14 redes balançadas em 15 jogos, somando todas as competições de base da temporada, além de ter atuado uma vez pelo profissional na Série B.
Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão