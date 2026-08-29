O idoso de 65 anos teve de ser socorrido de aeronave nesta sexta-feira (28), após sser atropelado por um caminhão em Xexéu, na Mata Sul; segundo o Samu, a vítima apresentava sinais de traumatismo craniano

Idoso atropelado por caminhão é transferido de helicóptero para o Recife (Reprodução/PRF)

Um homem de 65 anos foi transferido de helicóptero para o Recife após sofrer ferimentos em um atropelamento por caminhão em Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira (28).

O transporte foi realizado por uma equipe aeromédica da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após o acidente, o idoso foi levado para o Hospital Regional de Palmares, onde recebeu os primeiros atendimentos. Segundo o SAMU, ele apresentava sinais de traumatismo craniano e precisou ser encaminhado para uma unidade de maior complexidade.

A central de regulação do SAMU acionou a equipe aeromédica por volta das 12h30. Depois de ser estabilizado, o paciente foi colocado na aeronave, que levou cerca de 20 minutos até o Campo do Derby, na área central do Recife.

Na sequência, o idoso foi levado de ambulância para o Hospital da Restauração, no Recife, onde passou a receber atendimento especializado.

