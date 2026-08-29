Em vídeo, Zema declara apoio a Carlos Sant’Anna e Mendonça Filho ao Senado por Pernambuco

Presidenciável do Novo pede "voto casado" nos dois candidatos e diz que ambos são os únicos nomes da direita na disputa em Pernambuco

Para Zema, Mendonça e Carlos Sant'Anna são os únicos candidatos da direita que postulam uma vaga ao Senado por Pernambuco (Foto: Reprodução)

O candidato à Presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, declarou apoio às candidaturas de Carlos Sant’Anna (Novo) e Mendonça Filho (PL) ao Senado por Pernambuco. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidenciável pediu que os eleitores pernambucanos votem nos dois candidatos e classificou ambos como os “dois únicos candidatos ao Senado pela direita” no estado.

“Como candidato a presidente do Brasil, tenho lutado para fortalecer os palanques de direita em todo o país. Em Pernambuco, temos dois candidatos. Na verdade, os dois únicos candidatos ao Senado pela direita”, afirmou Zema.

Na sequência, o candidato do Novo fez um pedido direto aos eleitores de Pernambuco para que os dois nomes sejam escolhidos conjuntamente nas urnas.

“A todos os pernambucanos que me acompanham, quero que prestem muita atenção. Meu pedido aqui é muito claro. Vote em Mendonça Filho e Carlos Sant’Anna. Esse voto precisa ser casado”, declarou.

A manifestação de Zema reforça a aproximação entre Novo e PL em Pernambuco na disputa pelas duas cadeiras do Senado que estarão em jogo nas eleições de 2026. Carlos Sant’Anna é o candidato do Novo, enquanto Mendonça Filho concorre pelo PL.

A defesa do chamado “voto casado” vinha sendo articulada pelo Novo em Pernambuco, que passou a defender a união das duas candidaturas como estratégia para ampliar as chances de eleger representantes identificados com a direita. O presidente estadual da legenda, Tecio Teles, é um dos defensores da aproximação.

Além de Zema, lideranças nacionais do Novo, como Deltan Dallagnol e Marcel van Hattem, também manifestaram apoio à composição entre Sant’Anna e Mendonça Filho.

Aproximação entre Novo e PL

O Novo lançou Carlos Sant’Anna como candidato ao Senado em Pernambuco e, durante o processo eleitoral, passou a defender uma aproximação com Mendonça Filho. A estratégia busca reunir eleitores de diferentes setores da direita em torno dos dois nomes, apesar de Novo e PL apresentarem candidaturas próprias à Presidência da República.

Para Tecio Teles, a convergência eleitoral em Pernambuco deve se sobrepor às diferenças entre os partidos.

“Independentemente de o Partido Novo ter um candidato a presidente da República e de, em algum momento, existir alguma divergência de falas ou de posicionamentos no cenário nacional, em Pernambuco nós seguimos unidos em torno de um propósito: libertar o nosso Estado do PT, do PSB e da esquerda. Não podemos permitir um voto que prejudique esse objetivo”, afirmou.

O dirigente também defendeu uma união mais ampla da direita no segundo turno presidencial.

“Nacionalmente, independentemente do resultado do primeiro turno, trabalho para que toda a direita esteja junta no segundo turno. O que estamos fazendo em Pernambuco é compreender que existem momentos em que precisamos deixar as diferenças partidárias de lado e unir forças em torno de um objetivo maior, ainda mais quando esse objetivo é Pernambuco”, declarou.

A estratégia adotada em Pernambuco acompanha movimentos semelhantes em outros estados, como Rio Grande do Sul e Paraná, onde Novo e PL também articulam convergências em torno de candidaturas ao Senado.