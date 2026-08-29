A morte da presidente da Fundação Nacional do Pau-Brasil foi confirmada através de nota publicada pela prefeitura da São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (29)

Morre aos 77 anos, Ana Cristina de Siqueira Lima, presidente da FUNBRASIL, em São Lourenço da Mata (Reprodução)

Morreu aos 77 anos, Ana Cristina de Siqueira Lima, conhecida como Ana Cristina Roldão, neste sábado (29), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Presidente da Fundação Nacional do Pau-Brasil (FUNBRASIL), ela era uma das figuras ligadas à preservação da árvore-símbolo do Brasil. A causa da morte não foi informada.

Ana Cristina Roldão deu continuidade ao trabalho iniciado pelo pai, o professor Roldão, voltado à preservação da história e da cultura relacionadas ao pau-brasil. Sua atuação também esteve ligada ao reconhecimento de São Lourenço da Mata como Capital Nacional do Pau-Brasil.

Em nota de pesar, a Prefeitura de São Lourenço da Mata destacou a trajetória de Ana Cristina e afirmou que o trabalho desenvolvido por ela contribuiu para a preservação do patrimônio histórico e cultural do município.

A administração municipal também prestou solidariedade aos familiares, amigos e pessoas que conviveram com Ana Cristina Roldão.

