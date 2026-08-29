"Vai ter creche e vai ter escola nova pra quem vive aqui", diz Raquel na Comunidade do Bode, no Recife

Além da educação, a chefe do Executivo estadual listou entregas e metas nas áreas de habitação e saneamento básico (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Durante caminhada na Comunidade do Bode, na Zona Sul do Recife, a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), destacou realizações de sua gestão e assumiu novos compromissos com os moradores. Ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e dos candidatos ao Senado da chapa, Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), Lyra enfatizou o caráter descentralizado de sua administração e prometeu ampliar investimentos da educação, saneamento e infraestrutura.

Respondendo aos questionamento de moradores da comunidade, a candidata confirmou o andamento das obras de uma nova unidade de ensino na comunidade.



"Me perguntaram ali atrás: 'Raquel, cadê a escola do Bode que você prometeu?'. Tá saindo do forno. Tem uma turma incansavelmente trabalhando nisso todos os dias. Vai ter creche e vai ter escola nova para quem vive aqui", declarou.

Além da educação, a chefe do Executivo estadual listou entregas e metas nas áreas de habitação e saneamento básico, citando a emissão de escrituras públicas para regularização fundiária e projetos voltados à melhoria do abastecimento de água e ao tratamento de esgoto na Região Metropolitana do Recife.





Também no discurso, Raquel relembrou a trajetória que a levou ao Palácio do Campo das Princesas em 2022, apontando o apoio popular recebido desde o início da campanha anterior. "Vocês nos carregaram no colo, colocaram a gente no palácio, para tirar o governo de dentro de lá e trazer para o Bode, para trazer para o Jardim Monte Verde", afirmou, resgatando a proximidade com as periferias do estado.

Além disso, Raquel Lyra pediu o empenho da militância e de apoiadores na rua, citando a superioridade numérica de materiais de campanha da oposição. "Quando você não tiver uma bandeira de Raquel, bota no carro uma bandeira roxa, rosa, bota a camisa de Pernambuco e leva o 55 na mão", disse, incentivando o corpo a corpo com eleitores ainda indecisos.

Propósito

Em rara aparição nas agendas, Mércia Lyra, mãe da governadora, falou com jornalistas. Na ocasião, ela afirmou que deste que Raquel se uniu com Priscila Krause, o estado segue o caminho certo. “Agora, mais ainda. Com mais quatro anos só de trabalho e mais trabalho”, disse.

“Quando a minha mãe, às vezes, me vê angustiada, ela diz: minha filha, siga no seu propósito, ele é maior do que tudo. Então vamos em frente”, complementou Raquel.