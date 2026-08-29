Motociclista morre atropelado após queda na BR-101 em Igarassu; motorista de carreta foge

Um dos condutores fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o condutor transitava no corredor entre uma carreta e um carro quando sofreu a queda (Divulgação/PRF.)

Um motociclista morreu após perder o controle da moto, cair na pista e ser atropelado no km 45 da BR-101, em Igarassu, na noite desta sexta-feira (28). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o condutor transitava no corredor entre uma carreta e um carro quando sofreu a queda

O condutor da carreta fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. Já o motorista do carro permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo para a ingestão de álcool.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que vai instaurar um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.