Motociclista morre atropelado após queda na BR-101 em Igarassu; motorista de carreta foge
Um dos condutores fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado
Publicado: 29/08/2026 às 09:12
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o condutor transitava no corredor entre uma carreta e um carro quando sofreu a queda (Divulgação/PRF.)
Um motociclista morreu após perder o controle da moto, cair na pista e ser atropelado no km 45 da BR-101, em Igarassu, na noite desta sexta-feira (28). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o condutor transitava no corredor entre uma carreta e um carro quando sofreu a queda
O condutor da carreta fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. Já o motorista do carro permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo para a ingestão de álcool.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que vai instaurar um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.