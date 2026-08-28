Carga de cigarro paraguaio avaliada em R$ 1 milhão é apreendida em São Caetano, no Agreste

Motorista afirmou que a carga foi recebida na Bahia e seria entregue no Recife

Os cigarros eram transportados em um caminhão baú (Reprodução/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (28), uma carga com cerca de 250 mil maços de cigarro de origem paraguaia na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. A mercadoria, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, era transportada em um caminhão baú.

De acordo com os agentes da PRF, o motorista do veículo afirmou que a carga foi recebida na Bahia e tinha o Recife como destino final.

A apreensão foi realizada enquanto os policiais realizavam uma fiscalização para prevenir acidentes com veículos de carga na rodovia. O motorista entrou em contradição sobre a viagem e chamou a atenção dos agentes. Após uma verificação, as caixas do cigarro foram encontradas no compartimento de carga.

O condutor foi levado à Delegacia de Polícia Federal de Caruaru. Ele poderá responder por contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão.

A comercialização de cigarro paraguaio no Brasil é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).