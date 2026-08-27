Oitavo leilão da Secretaria de Administração do Estado disponibilizará smartphones, videogames e tablets

Certame virtual será realizado dia 31 de agosto. A expectativa de arrecadação é de R$ 301,2 mil

Para os lotes que contêm smartphones, os valores iniciais são a partir de R$ 753,00 (Foto: Divulgação/SAD)

Pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza poderão participar do 8º Leilão de Bens Móveis da Secretaria de Administração do Estado (SAD), que disponibilizará videogames, tablets, materiais de acabamento para construção, entre outros objetos. Cada lote contém vários itens e os lances abrangem todo o grupo. Para os lotes que contêm smartphones, os valores iniciais são a partir de R$ 753,00. O certame virtual será realizado no dia 31 de agosto, às 9h30, no endereço http://www.aragaoleiloes.com.br, e a expectativa de arrecadação é de R$ 301,2 mil.

Os interessados em participar do 8º Leilão de Bens Móveis da SAD deverão realizar cadastro no site do leiloeiro, informando um endereço de e-mail para comunicação e envio de documentos. Ao todo, estão disponíveis 103 lotes que podem ser conferidos durante visitação pública nos dias 27 e 28 de agosto, realizando avaliação visual, registro fotográfico e em vídeo dos itens.

Todos os lotes estão localizados no depósito de mercadorias apreendidas da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz), localizado na avenida Getúlio Vargas, BR 232, nº 198, Curado, no Recife.

Para entrar em contato com o local, os interessados podem ligar para os telefones: 3183-5800 e 98931-9219, de segunda-feira à sexta-feira (exceto feriados), das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Todas as regras do leilão virtual e descrições dos itens que compõem os lotes podem ser conferidas no edital do certame, disponível no endereço http://www.aragaoleiloes.com.br.

